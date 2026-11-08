Huelva lidera las pernoctaciones en campings en Andalucía durante septiembre

Archivo - Bungalow en un camping de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 153.594 pernoctaciones durante el mes de septiembre, lo que la sitúa como la primera provincia andaluza con mayor número de estancias, aunque supone un descenso del 2,1% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de septiembre supone un descenso del 2,1% con respecto al mismo mes de 2025 (156.946). Además, supone un decrecimiento del 58% en relación a agosto, en el que se contabilizaron 365.777 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el noveno mes del año a 32.003 personas, superada por las provincias de Cádiz (48.894) y Málaga (33.042). Este dato supone una subida del 24% con respecto a septiembre de 2025 (25.681 personas) y una bajada del 39,6% con respecto al pasado mes, que registraron 53.034 turistas.

A nivel regional, 163.825 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el noveno mes del año y se contabilizaron 575.871 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 26,6% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuentó en el noveno mes este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 27.482 viajeros procedentes del país, registrando 141.211 estancias. Este dato supone un descenso con respecto a agosto, en el que se contabilizaron 46.877 viajeros nacionales y 337.861 estancias.

Por su parte, el turismo internacional desciende en septiembre, ya que se registraron 4.521 frente a los 6.157 de agosto, y 12.383 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 27.916 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,80 días, la más alta de las provincias andaluzas y por encima de la media andaluza, que se situó en 3,52. Asimismo, la media extranjera es de 2,7, menos que en agosto, que fue de 4,52 días.

Por otro lado, por zonas turísticas estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz registra 145.519 estancias, la primera, mientras que recibió 28.463 usuarios, la segunda área, solo superada por la Costa de la Luz de Cádiz, con 43.513 usuarios, siendo 5,11 la media de días en los camping de esta zona onubense.

Asimismo, por municipios analizados por el IECA, durante septiembre Isla Cristina se alzó como segunda localidad con 37.858 estancias, solo superada por Vélez Málaga (41.377), mientras que en usuarios registró 11.862 personas, por detrás de Tarifa (13.513).

En cuanto a parques nacionales y zonas protegidas, Doñana se alza como el área con mayor número de pernoctaciones y usuarios, concretamente, 71.679 estancias y 16.355 personas.