Huelva es la provincia andaluza donde los jóvenes viven en mayor proporción en casa de sus padres

Archivo - Imagen de recurso de un joven investigador andaluz trabaja en su portátil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Huelva se sitúa como la provincia andaluza donde la población joven de entre 16 y 34 años vive en mayor proporción en casa de sus padres/madres, concretamente el 63,1%, superando ampliamente la media andaluza, que se sitúa en el 51,9%.

Es uno de los datos que se extrae de los resultados de la 'Encuesta Social 2026. Jóvenes andaluces. Realidades y transición a la vida adulta', elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), cuyos trabajos de campo se han llevado a cabo entre abril y julio de 2026 mediante la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y online a personas residentes en Andalucía.

El objetivo de esta encuesta es proporcionar información sobre cómo vive la juventud andaluza y cuáles son sus perspectivas de futuro, examinando elementos como el proceso de emancipación, la situación laboral, el acceso a la vivienda o la proyección familiar.

De este estudio, se determina que tan solo un tercio de los jóvenes onubenses vive en una casa propia, ya sea alquilada o comprada, siendo la provincia andaluza con un menor porcentaje y por debajo de la media andaluza, que es del 35,5%.

Por otro lado, el 50,4% de los jóvenes vive en una casa alquilada, ya sea solos o con sus padres. Además, el 26,2% vive en una vivienda comprada por la persona encuestada o por su pareja, en la media andaluza, aunque las provincias donde el acceso a la propiedad alcanza sus cotas más altas son Jaén (34,8%) y Córdoba (34,1%). Asimismo, el 18,1% es una vivienda cedida o prestada.

En relación a los principales problemas para acceder a la vivienda, el 78,9% de los jóvenes onubenses sitúa el encarecimiento del mercado inmobiliario como la barrera más destacada, por debajo de la media andaluza, que se eleva al 81,3%.

A los precios, le siguen los bajos salarios o la inestabilidad laboral (64,8%), requisitos excesivos para alquilar (14,7%), la falta de oferta (13,7%) y pocas ayudas públicas (6,9%). Por otro lado, el deseo de tener hijos/as es más fuerte en el 66% de la población joven de la provincia. Por su parte, la aspiración a formar una familia numerosa se manifiesta en el 24,8%, siendo el menor porcentaje de todas las provincias andaluzas.

En relación con los planes futuros de convivencia, el 66,3% de los onubenses quiere contraer matrimonio, sin embargo la opción de convivir en pareja sin casarse es del 24,1%, solo superada por Granada (25,5%).

EMPLEO

El empleo es otra de las variables que mide esta encuesta, de modo que el 35,4% de los jóvenes onubenses asegura que su actividad principal es trabajar, solo superada por el colectivo fuera de Andalucía (38%) y Málaga (36,9%).

Por otro lado, el 17,9% de los jóvenes señala que estudian, porcentaje de los más bajos de Andalucía, mientras que el 7,1% combina estudios y trabajos, y el 12,4% estudia y busca empleo.

En lo referente a las expectativas laborales, la población joven de Almería y Huelva muestra la percepción más optimista. En ambas provincias se registran los mayores porcentajes de acuerdo con la idea de que un mayor nivel educativo garantiza un futuro laboral más estable (49,9% en Almería y 48,2% en Huelva) y de que en Andalucía se premia el talento y el esfuerzo (50,1% y 49,6%, respectivamente).

De otro lado, el 60,5% de los jóvenes onubenses cree en la necesidad de salir de Andalucía para encontrar mejores oportunidades de empleo, cifra en la media andaluza (60,4%). Sin embargo, el 81,8% no espera residir fuera de la comunidad autónoma próximamente.

Por otra parte, el 64,2% de los onubenses encuestados no se siente emancipado, un dato por encima de la media andaluza (59,1%) y el más alto de las provincias andaluzas. El mayor porcentaje de emancipación se registra entre quienes residen fuera de Andalucía (58,5%). No obstante, dentro del territorio andaluz, Almería (44,4%) y Málaga (44,0%) encabezan los porcentajes de jóvenes que se consideran emancipados.

Al respecto, el 65,3% de los encuestados cree que tener un empleo estable es la principal razón para poder emanciparse, seguido de tener ingresos o ahorros suficientes (42,5%), tener vivienda propia (28,6%) o haber terminado la etapa de estudios o formación (13,4%).

METAS

Por otra parte, Huelva sitúa tener vivienda propia como meta para el 48,2% de sus jóvenes, el porcentaje más alto de Andalucía. No obstante, el 48% elige formar una familia; el 39,1%, tener un buen empleo; 32,5%, dedicarse a lo que le gusta; y el 32,1%, sentirse bien con uno mismo.

Finalmente, al comparar sus vidas con respecto a la de sus padres/madres, el 46,4% de los jóvenes afirma que su vida ha mejorado, por debajo de la media andaluza (48,4%). Almería y Jaén alcanzan un 53,9% y un 51,4%, respectivamente.

En cuanto a los flujos de migración, el 52,2% de la población que no reside en su lugar de empadronamiento lo hace ahora fuera de Andalucía, mientras que el 47,8% sigue residiendo dentro del territorio andaluz. Mientras Granada lidera las salidas fuera de Andalucía (68,0%), seguida de Málaga (61,4%) y Sevilla (59,6%), la población joven de Huelva (67,9%), Cádiz (54,7%) y Córdoba (54,4%) tiende a moverse mayoritariamente dentro de la región andaluza.