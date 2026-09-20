Huelva reúne a expertos, técnicos, empresas y entidades en las Jornadas de Movilidad Urbana Sostenible

La concejala de Movilidad, Milagros Rodríguez, en las Jornadas de Movilidad Urbana Sostenible. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado esta semana en la Casa Colón junto a expertos, técnicos, empresas y representantes de entidades unas Jornadas de Movilidad Urbana Sostenible centradas en 'Movilidad para todas las personas - Accesibilidad Universal'. Se trata de una iniciativa organizada por la Concejalía de Movilidad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026, que este año se desarrolla bajo el lema '¡Combina y Muévete!'.

Según ha concretado el Consistorio onubense en una nota, el encuentro ha reunido a técnicos municipales y profesionales del ámbito de la movilidad, representantes del sector del transporte y miembros de asociaciones de personas con movilidad reducida y discapacidad para "compartir conocimientos y abordar soluciones que permitan avanzar hacia una movilidad urbana más accesible, segura y sostenible".

Por su parte, la concejala de Movilidad, Milagros Rodríguez, ha destacado que "hablar hoy de movilidad sostenible significa también hablar de accesibilidad, porque una ciudad no puede ser sostenible si no permite que todas las personas puedan desplazarse por ella con seguridad, autonomía y las mismas oportunidades".

En este sentido, ha señalado que "estas jornadas nos permiten poner en común el conocimiento de expertos y empresas del sector con la experiencia de quienes utilizan cada día nuestras calles y nuestros medios de transporte, para seguir identificando soluciones que podamos trasladar a Huelva".

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que "la accesibilidad tiene que estar presente en la planificación de la ciudad y no limitarse a actuaciones concretas", una filosofía que se está incorporando al Plan de Accesibilidad Universal de Huelva, actualmente en desarrollo. "El diagnóstico presentado por la empresa Ilunion nos ha permitido conocer tanto los avances como las barreras que todavía existen, y ahora tenemos que seguir trabajando para convertir toda esa información en medidas y actuaciones concretas", ha apuntado.

La jornada se ha estructurado en torno a dos grandes ámbitos de trabajo complementarios. Por una parte, se han abordado las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología aplicada a la movilidad urbana y, por otra, se ha analizado la movilidad desde la perspectiva de la accesibilidad universal, tomando como referencia el trabajo desarrollado en el marco del Plan de Accesibilidad Universal de Huelva.

De este modo, el programa ha comenzado con la intervención 'La movilidad en la era digital', a cargo de Julián Sastre González, presidente del Instituto de Movilidad y director de Alomon, consultora especializada en transporte, movilidad y ciudades, que cuenta con experiencia en proyectos de movilidad sostenible y transporte urbano y metropolitano.

A continuación, el PMO del área de Planificación Estratégica y Entorno Construido de Ilunion Accesibilidad, Sergio Martín Jiménez, ha presentado la ponencia 'La movilidad urbana en el marco del Plan de Accesibilidad Universal de Huelva', conectando los retos detectados en el diagnóstico de la ciudad con "la necesidad de incorporar la accesibilidad como criterio transversal en la planificación de la movilidad".

El diagnóstico presentado por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, elaborado con la participación de Ilunion Accesibilidad, analizó, entre otros ámbitos, más de 20 kilómetros de itinerarios peatonales y 482 elementos urbanos, "identificando barreras relacionadas con obstáculos en aceras, vados, rampas, plazas de aparcamiento reservadas o paradas de transporte público". El estudio también puso de manifiesto la necesidad de "seguir mejorando la señalización, la accesibilidad física y la información disponible para garantizar desplazamientos más autónomos y seguros".

Tras las ponencias se ha celebrado una mesa redonda sobre nuevos modelos para una movilidad urbana accesible y sostenible, moderada por Milagros Rodríguez, en la que han participado Julián Sastre, Sergio Martín, Ruth Fernández, directora de Operaciones de Aussa, y Antonio Díaz, director general de Emtusa. El debate ha permitido abordar desde distintas perspectivas el papel de la tecnología, el transporte público, la gestión del estacionamiento y la accesibilidad en la construcción de nuevos modelos de movilidad urbana.

En este contexto, la responsable municipal de Movilidad ha precisado que el Ayuntamiento viene desarrollando diferentes actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad, la accesibilidad y la convivencia en el espacio público. Entre ellas se encuentran la instalación de sistemas de semaforización inteligente en pasos de peatones, los pulsadores a demanda, que permiten adaptar el funcionamiento de los cruces a las necesidades de los peatones, y la incorporación de pictogramas "destinados a facilitar la comprensión de determinados espacios y recorridos a las personas con autismo".

Estas medidas se complementan con el trabajo de mantenimiento y modernización de la red semafórica y de señalización. Entre enero y julio de este año, el Ayuntamiento ha desarrollado 5.235 actuaciones en materia de movilidad y señalización, de las que 4.253 correspondieron a la red semafórica y 982 a señalización y balizamiento.

La concejala ha puesto también el acento en la importancia de acompañar las actuaciones sobre el espacio urbano con educación y sensibilización ciudadana, especialmente entre los más jóvenes. En esta línea, el Ayuntamiento ha desarrollado junto al alumnado del IES José Caballero el juego educativo 'Muévete x Huelva', del que se han editado 500 unidades para su distribución en los centros educativos, y ha llevado el juego en formato gigante a distintos barrios de la ciudad, con la participación de once centros escolares.

"Queremos que la movilidad sostenible y segura forme parte también de la educación y de los hábitos cotidianos, porque la forma en la que nos desplazamos afecta a toda la ciudad", ha señalado Rodríguez, que ha defendido la necesidad de "seguir trabajando simultáneamente en las infraestructuras, en la tecnología, en el transporte y en la concienciación".

En suma, las Jornadas de Movilidad Urbana Sostenible se incorporan así al programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra cada año entre el 16 y el 22 de septiembre con el objetivo de "promover formas de desplazamiento más sostenibles, seguras e inclusivas y fomentar medidas permanentes que mejoren la movilidad urbana".