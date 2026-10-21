Un incendio en Punta Umbría (Huelva) calcina dos autocaravanas y afecta a una carriola

Un incendio en Punta Umbría afecta a dos autocaravanas y una carriola. - SAB HUELVA

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos autocaravas, totalmente calcinadas, y una carriola se han visto afectadas tras un incendio registrado en la madrugada del pasado 19 de octubre en Punta Umbría (Huelva), aunque no se han registrado heridos.

Según ha indicado el 112 a Europa Press, y ha adelantado el diario Huelva Información, el incendio se originó pasada la 1,30 horas en la avenida Libertad de Punta Umbría, cuando numerosos alertantes avisaron de un incendio en la zona con presencia de coches cercanos, toda vez que se escucharon "varias explosiones".

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Además, participaron los bomberos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva del parque de Punta Umbría.

El incendio se logró extinguir a las 2,15 horas y afectó a dos autocaravanas, que quedaron totalmente calcinadas, y una carriola de una romería. No obstante, no hubo que lamentar daños personales.