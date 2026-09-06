El Infoca cifra en cinco las hectáreas de matorral afectadas tras extinguir el incendio de Puerto Moral (Huelva)

Imagen del incendio controlado en el paraje Camino El Parralejo, en Puerto Moral (Huelva). - INFOCA

PUERTO MORAL (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía han logrado extinguir a las 11,00 horas de este domingo 6 el incendio declarado este pasado sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral (Huelva). La emergencia se ha saldado con cinco hectáreas de matorral afectadas.

Según recoge el Infoca en su perfil de 'X', consultado por Europa Press, el fuego se consiguió controlar sobre las 23,00 horas de la noche después de haberse declarado alrededor de las 17,42 horas ese mismo sábado. En el terreno se encontraron trabajando dos grupos de bomberos forestales y tres vehículos autobombas hasta el remate y liquidación del incendio.

Para conseguir esta fase, el Infoca tuvo que movilizar durante la jornada del sábado un grupo de efectivos compuesto por dos helicópteros --uno pesado y otro semipesado--, dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, seis vehículos autobombas, un buldócer, así como siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales.

En contexto, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha avisado de que las temperaturas extremadamente elevadas que se están registrando en la comunidad, incluso durante las noches, han elevado el número de puntos en alerta roja por incendios.