España dice a Montero que explique por qué un andaluz "vale menos" que un ciudadano de Cataluña y que "aprenda de Page"

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en Ronda (Málaga). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

RONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha dicho a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que "aprenda del PSOE de Castilla-La Mancha, que aprenda del señor Emiliano García-Page, que ha votado en contra del sistema de financiación aún siendo socialista, porque dice que castiga a los ciudadanos" y le ha pedido que explique "por qué un ciudadano de Andalucía vale 244 euros menos que un ciudadano de Cataluña".

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Ronda (Málaga), donde ha recordado que Andalucía dijo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este pasado viernes "no a un sistema de financiación que no es justo, que no es solidario y que no trata por igual ni a todos los españoles ni a todas las comunidades autónomas".

Según España, el nuevo ministro de Hacienda "nos ofreció lo mismo que la persona que había antes en el cargo, que la señora Montero, que en definitiva es una cesión más al independentismo, una cesión por parte del Gobierno de Sánchez, un gobierno débil que necesita los votos para mantenerse en la Moncloa".

"Es una auténtica vergüenza que el PSOE sea cómplice de un sistema que privilegia al independentismo catalán y que agravia y castiga a Andalucía", ha aseverado la consejera, quien ha insistido en preguntar "por qué tenemos que recibir 2.000 millones menos que Cataluña, si hablamos de habitantes ajustados".

España ha incidido en que "estamos viendo cómo defienden a Pedro Sánchez por encima de la defensa a los andaluces y esta sumisión del socialismo andaluz a Sánchez nos cuesta 2.000 millones de euros a los andaluces". "Es decir, a los andaluces nos quitan con el nuevo modelo 2.000 millones de euros. Esa es la realidad, vamos a recibir 2.000 millones de euros menos por habitante que Cataluña", ha dicho.

Por lo tanto, la consejera ha insistido en pedir que "alguien del PSOE nos explicara a los andaluces por qué tenemos que recibir una financiación por debajo de la media, por qué tenemos que recibir una financiación muy inferior a la que reciben otras comunidades autónomas como Cataluña".