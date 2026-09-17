El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Incendio forestal declarado este miércoles en Villanueva de los Castillejos. - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado, a las 12,50 horas de este jueves, el incendio forestal declarado este jueves en el paraje El Alamillo de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que el miércoles obligó a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26, en ambos sentidos.

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, donde señala que tras su control y para su remate y liquidación trabajan en la zona un grupo de bomberos forestales y un vehículo autobomba.

El incendio de Villanueva de los Castillejos se dio por estabilizado a las 21,21 horas del miércoles, después de que el fuego se declarara a las 13,50 horas.

En la zona se ha llegado ha desplegar durante la jornada un dispositivo terrestre compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de Operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba, además de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Asimismo, hasta el lugar se desplazaron once medios aéreos: un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de un avión de coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros, para sofocar las llamas que de este paraje compuesto principalmente por pastizal.

También se encuentra controlado el incendio forestal declarado el martes en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa, donde este jueves trabajan también un grupo de bomberos forestales y dos vehículos autobomba. Este incendio quedó estabilizado sobre las 07,00 horas del miércoles tras el trabajo que desarrollaron durante toda la noche más de una veintena de medios terrestres para consolidar el perímetro del incendio.

Este fue el tercer incendio forestal declarado este martes en la provincia de Huelva. El municipio de Alosno, próximo a San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, sufrió este martes otro incendio forestal, declarado en el paraje Los Álamos, que quedó extinguido a las 21,00 horas de este miércoles, mientras que el registrado a mediodía del martes en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche del mismo martes.

Los cuatro municipios afectados --Villanueva de los Castillejos, Alosno, San Bartolomé de la Torre y Santa Bárbara de Casa-- pertenecen a la comarca del Andévalo onubense. Además, tanto Castillejos como Alosno y San Bartolomé de la Torre han vivido varios incendios este verano.