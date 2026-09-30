Intervenidos más de 62.000 artículos falsificados en cerca de 30 operaciones en Huelva durante este verano

Archivo - Iamgen de archivo de la intervención de más de 400 prendas falsificadas en Bollullos Par del Condado (Huelva). - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado durante este verano cerca de treinta actuaciones en la provincia de Huelva dirigidas a combatir la comercialización de productos falsificados, que se han saldado con 36 personas investigadas y la intervención de más de 62.000 artículos, cuyo valor estimado en el mercado alcanza casi los siete millones de euros.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, estas actuaciones han sido desarrolladas principalmente por las unidades especialistas en fiscal y fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, dentro de una planificación de servicios orientada a intensificar la vigilancia sobre los distintos canales de entrada, distribución y venta de este tipo de género.

Como resultado de estos servicios se han retirado del mercado productos falsificados localizados tanto en establecimientos físicos como en puntos de venta ambulante, incluido el conocido popularmente como 'top manta', así como mercancías adquiridas a través del comercio electrónico.

Entre los efectos intervenidos se encuentran principalmente productos electrónicos y de telefonía, prendas de vestir, calzado, equipaciones deportivas, bolsos, complementos, juguetes, accesorios y otros artículos que reproducían sin autorización marcas registradas.

La intensificación de estos servicios responde a la proliferación de este tipo de productos y al perjuicio que su comercialización genera sobre el comercio legal, especialmente entre aquellos establecimientos que desarrollan su actividad cumpliendo la normativa vigente y adquieren sus productos a través de los canales autorizados.

Las investigaciones y controles efectuados han permitido actuar tanto sobre los puntos finales de venta (minoristas) como sobre distintas vías de abastecimiento y distribución, posibilitando en numerosos casos la retirada de la mercancía antes de que llegara al consumidor final.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que determinados artículos comercializados al margen de los cauces legales pueden carecer de los controles de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente, circunstancia especialmente relevante en el caso de los artículos electrónicos y juguetes.