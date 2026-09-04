Investigada una persona por su relación con un incendio en Beas (Huelva) en agosto que afectó a 1,2 hectáreas

Zona afectada por el incendio del 23 de agosto en Beas (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado esta semana a una persona por su presunta participación en un delito de incendio forestal por imprudencia grave que se registró en el término municipal de Beas (Huelva) el pasado mes de agosto y que afectó a 1,2 hectáreas. Según las investigaciones, el incendio se originó por el uso de una radial en una finca.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado día 23 de agosto en una finca privada ubicada en el término municipal de Beas (Huelva), donde se estaban realizando labores de construcción del vallado perimetral de la finca.

De este modo, según las investigaciones realizadas por el Seprona, el fuego se originó durante el uso de una radial, herramientas de corte de metales por fricción. Las chispas generadas por este tipo de herramientas alcanzaron una zona de vegetación seca que se encontraba próxima a la zona de trabajo. Además, esta persona carecía de las medidas de seguridad preventivas necesarias en caso de incendio fortuito y aunque intentó sofocar el fuego por sus propios medios, las altas temperaturas y la sequedad del pasto provocaron una rápida propagación.

La alerta temprana de varios ciudadanos que detectaron la columna de humo y contactaron de inmediato con la central de emergencias de la Guardia Civil 062, permitió activar rápidamente efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, participando en la extinción varios camiones de Infoca, un helicóptero y dos avionetas. El incendio se dio por extinguido transcurridas siete horas desde su inicio, afectando a 1,2 hectáreas de pinos, eucaliptos y monte bajo.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado que entiende de la causa. Este tipo de delito por imprudencia grave puede conllevar penas de prisión de seis meses a un año, además de multa económica.

Por ello, la Guardia recuerda la importancia de extremar las precauciones durante la realización de trabajos agrícolas, forestales o de construcción en épocas de alto riesgo de incendio y se debe de evitar el uso de herramientas que generen chispa en zona de vegetación seca durante periodos de alta temperatura o viento, así como disponer siempre a de equipos de extinción inmediata, como mangueras conectadas a la red de agua o extintores.