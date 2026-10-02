IU lamenta que "la derecha deje tirada" a "más de 11.000 familias" de Huelva con el rechazo a los decretos de vivienda

El coordinador provincial de IU y diputado provincial, Marcos Toti. - IU HUELVA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Huelva ha criticado que el rechazo de PP, Vox y Junts a los decretos de vivienda "deja sin la protección" de la prórroga obligatoria a "miles de hogares onubenses".

El coordinador provincial de IU y diputado provincial, Marcos Toti, ha advertido de que estas formaciones "han dejado tiradas a más de 11.000 familias de Huelva al tumbar unas medidas destinadas a ofrecer estabilidad a quienes viven de alquiler".

En una nota, IU Huelva ha señalado que, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo la prórroga de los contratos que vencen antes de 2029 "afectaría a 11.359 contratos en la provincia, dentro de los 263.222 potencialmente beneficiados en Andalucía".

Para IU, esta cifra "permite dimensionar las consecuencias del bloqueo" con "miles de hogares" que "perderían la posibilidad de prolongar su alquiler con las condiciones previstas por la nueva regulación".

"Detrás de cada contrato hay personas que necesitan saber si podrán seguir viviendo en su casa. Hay familias con menores, pensionistas y trabajadores que ya hacen un enorme esfuerzo para pagar el alquiler. Con su voto en contra, las derechas condenan a la desprotección y a vivir en la incertidumbre, dejándolas expuestas a un mercado cada vez más inaccesible", ha manifestado Toti.

El dirigente de IU ha señalado expresamente la "responsabilidad" de los representantes del PP y Vox por Huelva en el Congreso, que son "Bella Verano y Manuel García Félix, del PP, y Tomás Fernández Ríos de Vox" y les ha reclamado "que expliquen a las familias afectadas en Huelva porque se posicionan a favor de los fondos buitre en vez del lado de las familias onubenses".

"Representar a Huelva exige defender a quienes viven aquí, también cuando necesitan protección frente a la subida de los precios y al riesgo de perder su vivienda", ha subrayado.

IU considera "especialmente grave" el "bloqueo" en una provincia donde el acceso al alquiler "se ha deteriorado" y señala que los datos recogidos en su reciente diagnóstico "situaban el precio anunciado en agosto en 10,8 euros por metro cuadrado en Huelva capital, un 14,6% más que un año antes, y en 10,5 euros en el conjunto provincial, con un incremento interanual del 5,6%".

La provincia contaba además en mayo "con 2.724 viviendas turísticas anunciadas", en un contexto de "dificultades para encontrar alquileres disponibles durante todo el año". "Cuando los alquileres suben a este ritmo, perder la posibilidad de prorrogar un contrato puede obligar a una familia a asumir un precio que no puede pagar o a abandonar su barrio y su municipio. PP, Vox y Junts deben responder por las consecuencias sociales de su decisión", ha afirmado Toti.

"PERSISTENCIA EN LOS DESAHUCIOS"

La formación también ha llamado la atención sobre la "persistencia" de los desalojos y apunta que, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "en 2025 se registraron 444 lanzamientos en los servicios comunes de la provincia, de los que 212 culminaron con el desalojo de las personas residentes".

IU considera que estas cifras refuerzan la necesidad de "proteger a los hogares vulnerables y garantizar alternativas habitacionales". "Perder la vivienda tiene consecuencias sobre la salud, la educación de los hijos y la posibilidad de mantener una vida digna. Las instituciones tienen que impedir que la vulnerabilidad económica termine convirtiéndose en exclusión residencial", ha defendido el coordinador provincial.

Toti ha insistido en que IU consideraba los decretos caídos un "primer paso" que "debe ampliarse con nuevas actuaciones". "Las medidas pueden mejorarse y reforzarse. Precisamente por eso hay que mantener las protecciones que ofrecen y seguir avanzando. Tumbarlas deja a las familias en una situación peor", ha señalado.

Por último, IU Huelva ha reiterado su "exigencia" al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación de que destinen presupuesto propio a vivienda, amplíen el parque público de alquiler asequible y refuercen el apoyo técnico a los municipios.

"La respuesta tiene que llegar desde todas las administraciones. Huelva necesita vivienda pública, alquileres asequibles y recursos para atender a quienes están en riesgo de perder su hogar. Seguiremos defendiendo estas medidas y exigiendo responsabilidades a quienes bloquean las soluciones", ha concluido Toti.