IU presenta 61 alegaciones al PGOM de Huelva con las mujeres, la vivienda y los barrios en el centro del modelo

Archivo - La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU - Archivo

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU Huelva ha presentado un total de 61 alegaciones y sugerencias al Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y a su Documento Inicial Estratégico con el objetivo de "impulsar un modelo urbanístico que sitúe la vida cotidiana y su cuidado en el centro de la planificación urbanística de la capital".

Según ha indicado la formación en una nota, las alegaciones de IU se articulan en torno a cuatro grandes ejes: la incorporación transversal de la perspectiva de género, la defensa de la vivienda pública frente a la especulación, la igualdad entre el centro y los barrios y la consideración de las zonas verdes como un derecho ciudadano.

La formación considera que un Plan General "no es un documento neutral ni un simple catálogo de suelos que se pueden transformar", sino una herramienta que determina cómo crecerá Huelva, dónde se concentrarán las inversiones públicas y qué respuesta ofrecerá la ciudad ante problemas como el acceso a la vivienda, el cambio climático, la contaminación o las desigualdades territoriales.

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha señalado que la organización propone "una ciudad cuidadora de la vida, en la que el urbanismo responda a las necesidades reales de las personas y no exclusivamente a las expectativas del mercado inmobiliario".

"Queremos un PGOM que permita vivir dignamente en cualquier barrio de Huelva, con servicios públicos próximos, espacios verdes, vivienda asequible, transporte público y calles accesibles y seguras", ha añadido.

IU defiende que el nuevo planeamiento debe priorizar la consolidación y rehabilitación del tejido urbano existente antes de promover nuevos desarrollos. El propio Avance estima que Huelva necesitará 11.899 viviendas durante los próximos 20 años, unas 595 anuales, pero también identifica 173 solares vacantes, dotados de servicios, con capacidad para albergar 2.887 viviendas.

La formación recuerda, además, que "el precio de la vivienda ha aumentado un 17,05% en dos años y que una persona que viva sola tendría que destinar alrededor del 55% de sus ingresos al alquiler". Frente a esta situación, "únicamente el 16,24% de las viviendas vendidas entre 2004 y 2023 fueron protegidas", señala.

IU reclama un Plan Municipal de Vivienda que incluya un diagnóstico de los inmuebles deshabitados, medidas para movilizar la vivienda vacía, el refuerzo de la Oficina Municipal de la Vivienda y cupos de vivienda protegida para mujeres víctimas de violencia machista, familias monoparentales y víctimas de trata.

También solicita un programa vinculante "para erradicar la infravivienda en Marismas del Odiel" y revisar el modelo del Ensanche Sur, "un sector en el que estaban previstas 3.214 viviendas desde 1999 y donde solo se han construido 45". "Los datos demuestran que Huelva no necesita continuar extendiéndose de manera desordenada, sino aprovechar sus solares, rehabilitar su parque residencial y garantizar vivienda pública y asequible", ha defendido la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi.

"MISMA ATENCIÓN" A CENTROS Y BARRIOS

Otro de los aspectos centrales de las alegaciones es "la necesidad de establecer la equidad territorial como un principio vinculante". IU denuncia que las dotaciones, el arbolado, la accesibilidad, el mantenimiento urbano y las inversiones en rehabilitación "no pueden seguir concentrándose en el centro mientras numerosos barrios acumulan déficits estructurales".

La organización reclama "un diagnóstico comparativo de las necesidades de cada zona de Huelva" y una programación presupuestaria "que priorice los barrios con menos equipamientos, menor presencia de zonas verdes y mayor exposición a las altas temperaturas".

IU apuesta por el concepto de "barrio completo", donde la ciudadanía "pueda acceder a servicios, educación, cultura, comercio, ocio y espacios públicos sin depender permanentemente del centro". Entre sus propuestas también figuran la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de ascensores en edificios antiguos, la rehabilitación energética, la creación de huertos urbanos y el desarrollo de experiencias piloto de ecobarrios de emisiones cero.

La formación pide igualmente recuperar para usos sociales y dotacionales edificios públicos en desuso "como el antiguo Correos, Villa Rosa, y el antiguo edificio de Astilleros".

PERSPECTIVA DE GÉNERO

IU advierte de que el Avance menciona de forma "tangencial" la perspectiva de género, pero "no la convierte en determinaciones concretas". Por ello, reclama "equipamientos de cuidados y atención a mayores, infancia y personas dependientes distribuidos por todos los barrios".

La organización también propone evaluar los espacios públicos atendiendo a su iluminación, visibilidad, señalización, actividad y seguridad, teniendo especialmente en cuenta la percepción de las mujeres y del colectivo LGTBIQA+. Las alegaciones plantean, además, ampliar la presencia de mujeres en el nomenclátor y en los elementos artísticos de la ciudad e incorporar metodologías con perspectiva de género durante todo el proceso de participación.

Asimismo, IU considera "insuficiente" que el estándar previsto de espacios libres, "situado entre 13,37 y 13,75 metros cuadrados por habitante", dependa de que lleguen a desarrollarse todas las viviendas proyectadas. La formación reclama que el acceso a zonas verdes "quede garantizado con independencia de futuros crecimientos urbanísticos".

También solicita completar el anillo verde mediante la recuperación de Punta del Sebo y Marismas del Pinar, "cancelar los proyectos urbanísticos que amenacen Los Cabezos y promover su declaración como Monumento Natural, incluyendo los cabezos de Mondaka y Roma".

La propuesta incorpora una red de senderos y carriles bici a través del sistema de cabezos y la recuperación de las vías pecuarias como corredores verdes que conecten barrios y espacios naturales.

IU rechaza, además, que el PGOM asuma "la ocupación de la Zona 1 de los fosfoyesos con grandes instalaciones fotovoltaicas, en lugar de mantener su destino como espacio natural a regenerar e incorporarlo al sistema general de espacios libres".

ZONA DE BAJAS EMISIONES

Las alegaciones cuestionan el diseño municipal de la Zona de Bajas Emisiones por concentrarse en áreas del centro con niveles "relativamente bajos" de dióxido de nitrógeno y partículas, "mientras deja fuera barrios del sur y sureste con mayor exposición al tráfico y a la contaminación industrial".

IU señala expresamente los casos de Pescadería, Marismas del Titán, Matadero, Isla Chica, Los Rosales y Pérez Cubillas. También advierte de que "se excluye Isla Chica, con unos 10.000 habitantes, mientras se incluye el Barrio Obrero, con alrededor de 600 residentes". Por ello, exige "una delimitación fundamentada en los datos de calidad del aire y en criterios de justicia social y ambiental".

Finalmente, IU critica que la exposición pública se haya desarrollado entre el 29 de junio y el 12 de agosto, "coincidiendo con el periodo vacacional y dificultando la participación efectiva en un documento de gran extensión y trascendencia".

La formación solicita que, antes de la aprobación inicial del PGOM, se abra un nuevo proceso específico de participación, "con información accesible, reuniones y debates públicos, perspectiva de género y una memoria que explique qué propuestas se aceptan, cuáles se rechazan y cómo han influido en la ordenación definitiva".

"Huelva se juega con este PGOM su modelo de ciudad para las próximas décadas. Por eso exigimos que no se apruebe de espaldas a la ciudadanía y que se escuche especialmente a quienes viven diariamente las carencias de los barrios", ha concluido Rossi.