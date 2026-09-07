Jenaro Orta (PSOE) anuncia que no volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía de Isla Cristina (Huelva)

Archivo - El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, ha anunciado este domingo que no volverá a concurrir como candidato del PSOE a la Alcaldía del municipio en los próximos comicios municipales de mayo. Según ha explicado, quiere ser "coherente" con la forma en la que entiende "esta responsabilidad", ya que ha asegurado que "siempre" dijo que "ocho años eran tiempo suficiente para intentar cambiar cosas".

Así lo ha anunciado el propio Orta a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en la que ha señalado que llegó a la Alcaldía de Isla Cristina "sin hacer mucho ruido" y siendo "coherente" consigo mismo y con la forma en la que "siempre" ha entendido "esta responsabilidad".

"Ha llegado el momento de anunciar, sin hacer excesivo ruido, que no seré candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. Siempre dije que ocho años eran tiempo suficiente para intentar cambiar cosas, mejorar nuestro pueblo y encauzar muchos de los problemas que arrastraba Isla Cristina. Esos ocho años están cerca de cumplirse y considero que ha llegado el momento de ser consecuente con aquella palabra", ha subrayado.

El actual primer edil ha remarcado que san sido ocho años de trabajo "muy intenso y muy duro", pero, "al mismo tiempo, tremendamente ilusionantes". "Ocho años en los que creo sinceramente que hemos conseguido cambiar la perspectiva y el rumbo de Isla Cristina, y en los que hemos trabajado pensando no solo en resolver los problemas del presente, sino también en construir unas bases sólidas para su futuro".

"Como en todo en la vida, durante este camino ha habido momentos muy felices y otros especialmente complicados. Me quedo, sobre todo, con la enorme satisfacción y el orgullo que ha supuesto representar a las isleñas y los isleños, dentro y fuera de nuestro municipio, y compartir tantos momentos importantes para Isla Cristina", ha abundado.

Asimismo, ha insistido en que también ha tocado afrontar "situaciones y crisis muy difíciles, momentos en los que hemos tenido que tomar decisiones complicadas y asumir responsabilidades". "Creo sinceramente que hemos sabido hacerles frente y que, en muchas ocasiones, Isla Cristina ha conseguido salir de ellas incluso más fuerte y mejor preparada de lo que estaba antes. También de esos momentos difíciles he aprendido muchísimo, tanto como alcalde como personalmente".

Por otro lado, Orta ha indicado que uno de los "cambios" de los que se siente "especialmente satisfecho" ha sido el económico. "Cuando asumí la Alcaldía nos encontramos con un Ayuntamiento intervenido y condicionado por una enorme deuda. Hoy, después de años de muchísimo esfuerzo, rigor y responsabilidad, hemos conseguido darle la vuelta a aquella situación, hasta alcanzar una posición económica favorable, incluso con superávit, que nos está permitiendo afrontar inversiones y hacer muchas cosas que durante años Isla Cristina no podía plantearse".

"A ello se suma nuestra capacidad para conseguir recursos de otras administraciones. Durante estos años, y especialmente en este último periodo, Isla Cristina ha conseguido algunas de las mayores ayudas e inversiones de su historia. Hemos logrado financiación para proyectos que van a transformar nuestro municipio y que nos permitirán afrontar problemas históricos que las isleñas y los isleños llevan décadas reclamando", ha explicado.

Al respecto, ha subrayado que son recursos que "permitirán actuar sobre infraestructuras, hacer frente a los problemas de inundabilidad, adaptarnos mejor a los efectos del cambio climático, modernizar servicios y seguir mejorando nuestros barrios y nuestra ciudad". "Y, sobre todo, significa que dejamos proyectos, financiación y unos pilares muy sólidos sobre los que Isla Cristina podrá seguir avanzando durante muchos años. No todo está hecho. Sería absurdo afirmarlo. Han quedado proyectos pendientes, problemas que todavía necesitan soluciones y objetivos que no hemos podido alcanzar".

"Pero me marcharé con la tranquilidad de saber que Isla Cristina está hoy en una posición muy diferente a la que encontramos hace ocho años y, sobre todo, mucho mejor preparada para afrontar su futuro. Porque gobernar no consiste únicamente en hacer cosas durante el tiempo que uno ocupa un cargo. También consiste en dejar encaminado lo que vendrá después. Y creo que, cuando termine este mandato, podré mirar atrás sabiendo que dejamos una Isla Cristina con más posibilidades, más recursos y unas bases mucho más fuertes para seguir avanzando", ha remarcado.

No obstante, ha señalado que esto "no es todavía una despedida", ya que "quedan todavía meses de mandato, mucho trabajo por delante y proyectos muy importantes que impulsar y ejecutar". "Hasta el último día seguiré trabajando con la misma intensidad, responsabilidad e ilusión con las que asumí la Alcaldía. No es momento de levantar el pie del acelerador".

"Al contrario. Tenemos por delante meses decisivos para seguir haciendo realidad proyectos, culminar actuaciones y dejar encaminadas otras que marcarán el futuro de nuestro municipio. Cuando llegue el momento habrá tiempo para despedidas, para agradecimientos y para hacer un balance mucho más personal de estos ocho años. Hoy simplemente quiero comunicar una decisión que he tomado desde la reflexión y desde la coherencia con aquello que siempre dije. En mayo de 2027 terminará mi etapa como alcalde de Isla Cristina. Hasta entonces, queda mucho por hacer", ha finalizado.