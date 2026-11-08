La Junta autoriza la exhumación de una fosa común con 13 víctimas de la Guerra Civil en Castillejos (Huelva)

Archivo - Imagen de una víctima de una fosa común en un cementerio de la provincia de Huelva. - AMHPH. - Archivo

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía ha autorizado las actuaciones específicas de exhumación e identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en el cementerio municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva), una intervención que permitirá recuperar los restos de 13 personas ya documentadas en una fosa común del camposanto.

Así consta en una orden de la citada consejería, recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, mediante la cual el Gobierno andaluz da respuesta favorable a la solicitud tramitada por el consistorio, en el marco de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, ha detallado que el objetivo de esta intervención es "exhumar esos cuerpos y entregar los restos a los familiares que viven y desean recuperarlos".

Rodríguez ha explicado que esta actuación corresponde a "una segunda fase", tras haberse completado a lo largo de este año las labores iniciales de indagación y localización.

Una vez concedida la preceptiva autorización autonómica, el Ayuntamiento se encuentra ahora a la espera de la resolución de una subvención solicitada a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por un importe aproximado de unos 15.000 euros, para poder sufragar e iniciar los trabajos sobre el terreno.

En cuanto a los trabajos de filiación, el regidor ha avanzado que varios familiares ya se han sometido a la toma de muestras de ADN y que, una vez comience la excavación, se contactará con el resto de allegados que aún no hayan aportado su perfil genético.

Asimismo, Rodríguez ha destacado que los 13 represaliados que permanecen en este enterramiento se encuentran plenamente identificados con nombres y apellidos, al existir en el lugar un monolito con la relación detallada de las personas que fueron inhumadas en dicha fosa.

INDICIOS DE MÁS ENTERRAMIENTOS

Por último, el primer edil ha indicado que el Consistorio continuará trabajando en la recuperación de la memoria en el municipio una vez concluyan estas labores, ya que existen indicios de la existencia de "otra fosa común" en el propio camposanto.

"Hay indicios de otra fosa común en el cementerio y seguiremos trabajando en ese sentido", ha apuntado el alcalde, si bien ha precisado que en ese caso no se dispone aún de datos documentales ni del número exacto de víctimas que podrían albergarse en dicho enclave.

La resolución autonómica, que agota la vía administrativa, se sustenta en la propuesta técnica acordada en su día por el Comité Técnico de Coordinación de Memoria Histórica y contempla la realización de los estudios antropológicos y los pertinentes análisis de ADN para culminar el proceso de identificación.