La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, junto al candidato al Congreso por la provincia, Gabriel Cruz, y el secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en la capital, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, y el candidato socialista al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, han participado este domingo en un reparto de material electoral en el mercadillo de Huelva capital, donde han trasladado su apoyo a los autónomos, comerciantes y pequeñas y medianas empresas de la provincia, al tiempo que han destacado la importancia de la participación ciudadana en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, María Eugenia Limón ha señalado que, a siete días de la cita electoral, los socialistas continúan recorriendo las calles y escuchando a la ciudadanía, especialmente "a quienes sostienen buena parte de la actividad económica de la provincia".

En este sentido, ha reconocido el esfuerzo de "esas personas que cada mañana levantan la persiana de sus negocios, generan empleo, crean riqueza y contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos y ciudades".

La dirigente socialista ha reafirmado el compromiso del PSOE con los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas, defendiendo "la necesidad de facilitar su actividad mediante menos burocracia, mayor acceso a la financiación y nuevas oportunidades para la digitalización de sus negocios".

"Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el presente y el futuro de Huelva. Queremos que puedan crecer, modernizarse y aprovechar las oportunidades que están llegando a nuestra provincia de la mano de las nuevas inversiones", ha remarcado.

Asimismo, Limón ha incidido en la "importancia" de que los grandes proyectos industriales y las inversiones que se están desarrollando en Huelva tengan "un efecto positivo sobre el tejido empresarial local, favoreciendo la creación de empresas auxiliares, la generación de empleo y la fijación de población en el territorio". "Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes encuentren aquí las oportunidades que necesitan para desarrollar su proyecto de vida, sin tener que marcharse de su tierra", ha subrayado.

Por su parte, Gabriel Cruz ha destacado el "simbolismo" de celebrar este encuentro en el mercadillo de Huelva, un espacio que, según ha señalado, "refleja muy bien el pulso de nuestra sociedad, la vida de nuestras calles, la convivencia y la cercanía con la ciudadanía".

El candidato al Congreso ha enmarcado las elecciones del próximo domingo en la defensa de los derechos sociales, las libertades, la igualdad y la justicia, y ha expresado su confianza en la participación democrática de la ciudadanía. "Es muy bonito trabajar por la ciudadanía, por nuestros derechos, por los espacios de libertad y de igualdad y por la justicia. Y eso es lo que se pone en juego el próximo domingo", ha comentado.

En este sentido, Cruz ha defendido la "necesidad" de afrontar la cita electoral "con confianza, ilusión y sin complejos", reivindicando un modelo de sociedad basado en el respeto, la convivencia y el avance de los derechos. "No queremos volver atrás, no queremos involucionar, no queremos una España en blanco y negro. Queremos una España de vida, de color, de alegría, de derechos, de respeto y de convivencia", ha manifestado.

Finalmente, ambos candidatos han destacado la "importancia" de la participación ciudadana en las elecciones del 29 de noviembre y han reiterado el compromiso del PSOE de Huelva con el empleo, el desarrollo económico, las oportunidades para los jóvenes y la defensa de los derechos sociales.