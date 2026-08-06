Regresan los vecinos desalojados por el incendio de San Roque (Cádiz) tras quemar 30 hectáreas y calcinar una casa

Terreno quemado por un incendio en la zona de Pasada Honda en San Roque (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Los vecinos desalojados en la tarde del miércoles de sus viviendas debido al incendio declarado en la zona de Pasada Honda en San Roque (Cádiz) ya han vuelto a sus casas tras darse por controlado un fuego que ya ha quemado unas 30 hectáreas de pasto y monte bajo, además de algo de arboleda.

El Ayuntamiento de San Roque ha confirmado en una nota el regreso de 18 de las 19 familias desalojadas, ya que el incendio ha calcinado una de las casas afectadas y sus moradores no pueden habitarla.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, confirmó sobre las 20,00 horas del miércoles que el incendio estaba estabilizado, mientras que sobre las 9,30 horas de este jueves el Plan Infoca declaraba su control, tras una noche de trabajos para evitar rebrotes.

Durante la mañana, como ha indicado el Ayuntamiento, en la zona tan solo permanece un grupo de bomberos forestales y una autobomba en tareas de remate y liquidación.

En cuanto a los medios empleados para la extinción de las llamas, se dispuso de cinco helicópteros, de los que cuatro eran del Infoca y uno del Gobierno de España, así como de tres aviones del Infoca. Se utilizaron también tres bombas rurales pesadas, una bomba nodriza pesada y dos vehículos de mando. A ello hay que sumar el personal del Infoca, con al menos 35 bomberos forestales y 20 de las brigadas de refuerzo, así como bomberos de los parques de San Roque, Los Barrios y Algeciras, y miembros de Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil.

El Ayuntamiento, que llegó a activar el Plan de Emergencias Local en nivel 0 en situación de prealerta, una medida que contempla la movilización de los medios operativos y la adopción de actuaciones preventivas, va a solicitar que se investiguen las causas del incendio.

En la zona de Pasada Honda fueron desalojadas 13 familias de sus viviendas, resultado una de las casas afectada por las llamas. Además, otras seis familias residentes en viviendas próximas a la carretera del Pinar del Rey también fueron evacuadas. Todas ellas menos una han podido volver a sus hogares cuando también se reabrió al tráfico la carretera al Pinar del Rey.

El alcalde ha agradecido la labor de "todos los medios humanos y técnicos que han participado en el dispositivo, así como a Policía Local y Guardia Civil, "que han estado muy presentes en los desalojos y en el control de la carretera".