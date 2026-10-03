Luis González presenta su candidatura a la Alcaldía de Niebla (Huelva) por PSOE para "dar un impulso al municipio"

El PSOE de Niebla (Huelva) ha presentado a Luis González. - PSOE HUELVA

NIEBLA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Niebla (Huelva) ha presentado a Luis González como candidato a la Alcaldía, con el compromiso de impulsar "una revolución" para el municipio y recuperar "la ambición, la iniciativa y la capacidad para poner en marcha proyectos".

Arqueólogo e historiador, y estrechamente vinculado a la vida social de Niebla, González ha reivindicado su compromiso con el municipio y ha asegurado que da este paso porque "conozco Niebla, la quiero y estoy convencido de que podemos ofrecerle mucho más".

"Niebla no puede vivir únicamente de lo que fue. Tiene que construir lo que quiere ser", ha señalado en un comunicado el candidato, que ha defendido la necesidad de "cambiar la manera de hacer las cosas" y situar al Ayuntamiento al servicio de los vecinos.

Su proyecto se articula en torno a cuatro prioridades, como son mejorar los servicios públicos, renovar las infraestructuras municipales, facilitar el acceso a la vivienda y generar empleo y actividad económica.

En materia de vivienda, ha destacado especialmente la necesidad de que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Niebla. "Cuando un joven se marcha porque no encuentra vivienda, perdemos futuro", ha apuntado.

Respecto al desarrollo económico, González ha apostado por atraer empresas, apoyar a quienes emprenden y actuar sobre el polígono industrial. También ha defendido que el patrimonio histórico debe convertirse en una oportunidad de desarrollo: "Conservar no significa inmovilizar".

Además, el candidato socialista ha reclamado una actuación responsable para la recuperación de la masa forestal afectada por el reciente incendio y ha defendido que el Ayuntamiento debe ser capaz de buscar financiación y trabajar junto al resto de administraciones para sacar adelante proyectos. "Necesitamos un Ayuntamiento que tenga proyecto, que planifique, busque recursos y defienda los intereses de Niebla".

González ha apostado, finalmente, por construir un proyecto colectivo, contando con asociaciones, empresarios, agricultores, jóvenes, mayores y vecinos. "No quiero prometer una Niebla imaginaria. Quiero trabajar por una Niebla posible, una Niebla mejor. Niebla puede más. Niebla merece más", ha concluido.