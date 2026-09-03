Maíllo "echa en falta" que Sánchez "señale la implicación de Marruecos" en la crisis de Ceuta: "Hay evidencias"

El portavoz del G.P Por Andalucía, Antonio Maíllo Cañadas atiende a los medios. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya perdido la oportunidad de abordar con total transparencia", en su comparecencia en el Congreso, la posible implicación de Marruecos en la entrada masiva de personas migrantes el pasado 30 de julio.

"Tú tienes que asumir que si hay una violación de la integridad territorial, lo ha hecho alguien. Lo ha hecho Marruecos, lo ha hecho utilizando a su gente, lo ha hecho utilizando la necesidad de migrantes subsaharianos que aspiran a pasar a España y toca dar unas soluciones de urgencia", ha afirmado este jueves en una atención a los medios en Huelva.

En esta línea, Maíllo ha asegurado que "hay evidencias" de la implicación de policías del estado marroquí, así como de su "pasividad" para que las personas cruzasen la frontera. Asimismo, ha señalado la implicación "en mayor o menor grado" de Estados Unidos e Israel que "la tiene jurada a España".

"Si no quieres nombrar a un gobierno soberano porque dice que no tienes pruebas, desde luego de lo que no existe prueba es de que no lo haya hecho. Sin el Estado de Marruecos no se habría producido esta crisis. Una responsabilidad criminal de un gobierno y de un Estado que lejos de proteger a sus ciudadanos los lleva a sabiendas de que pueden perder la vida", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que 145 personas han fallecido durante la crisis migratoria y ha lamentado que no se haya guardado un minuto de silencio en su memoria. "No hay muertos de primera y segunda", ha aseverado.

Maíllo ha "celebrado" la intervención del diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, "dejando las cosas muy claras". "El 8 de agosto personalmente pedí el Consejo de Seguridad Nacional y de un gabinete de crisis que no se hizo hasta finales de agosto. Se perdieron días", ha remarcado.

También sobre el papel del Gobierno, el coordinador federal de IU ha asegurado que "alguien tiene que dimitir" ante el informe de la Policía Nacional sobre la posible implicación de Marruecos en la crisis.

"Si evidentemente ha habido una deslealtad, como sospechamos todos, de gente que hace informes y no lo tramitan sus superiores, pues se tiene que responder con una destitución por parte de quien se ha sentido ninguneado. El ministro del Interior no puede permitir ser ninguneado por quienes tienen que servir las políticas del Gobierno legítimo", ha señalado.

MAÍLLO INSISTE EN EL TRASLADO "URGENTE" DE LOS MENORES

En paralelo, Maíllo ha reiterado que las personas migrantes que continúan en Ceuta deben ser trasladas a la península "donde hay plazas suficientes para acogerlos con dignidad mientras se resuelven los expedientes". Especialmente, ha puesto el foco en la "urgencia" del traslado de los menores.

Ante un posible rechazo de esta medida por parte de PP y Vox, Maíllo ha afirmado que "denunciaran al segundo siguiente" a los gobiernos autonómicos que "se nieguen a cumplir la norma".

"Entendemos la angustia que puedan vivir los ciudadanos de Ceuta y por tanto hay que darle una respuesta inmediata y esa respuesta existe, que es el traslado a la península de las personas migrantes que ahora mismo están por Ceuta sin ser alojadas con la dignidad que merecen", ha subrayado.

Sobre las manifestaciones celebradas el pasado miércoles, Maíllo ha criticado la "instrumentalización" por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo, sobre ha expresado su solidaridad hacia los periodistas insultados y agredidos durante la misma.

"Todos los periodistas agredidos merecen ser respaldados, apoyados y que se garantice su trabajo. Y no vale la doble moral de la derecha, la extrema derecha, que condena según quien sea el periodista agredido", ha remarcado.