Maíllo exige acelerar ayudas tras el incendio de Niebla (Huelva) y pide un grupo de trabajo permanente sobre prevención

Entorno afectado por el incendio de Niebla en Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reclamado este jueves desde Huelva la aceleración "urgente" de las ayudas para los municipios afectados por el incendio de Niebla, que se inició el pasado 6 de agosto y se dio por extinguido el 21 y afectó a más de 33.000 hectáreas--, así como la declaración de zona catastrófica y la activación de un plan de empleo "extraordinario" en la zona golpeada por el fuego.

Durante una comparecencia ante los medios en Huelva capital antes de visitar Berrocal para mantener un encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde y colectivos ciudadanos del municipio, Maíllo ha anunciado que trasladará al Pleno del Parlamento de Andalucía la propuesta para crear un grupo de trabajo de carácter "permanente" centrado en la prevención de incendios forestales.

El portavoz de Por Andalucía ha justificado el momento de su visita a localidades gravemente afectadas como Berrocal al señalar que "es ahora, cuando se ha perdido el foco de atención", cuando las instituciones y formaciones políticas "deben volcarse con los damnificados".

Así, Maíllo ha advertido que "no se puede abandonar a las poblaciones" una vez extinguidas las llamas y ha avanzado que su grupo parlamentario ejercerá de portavoz de las demandas de los vecinos, los ayuntamientos y los sectores productivos dañados, como la cooperativa del corcho de San José.

El representante de Por Andalucía ha exigido una "profunda reflexión" al Gobierno andaluz sobre la política de prevención forestal. Maíllo ha criticado que la Administración autonómica "se escude" en el concepto de incendios de nueva generación "sin abordar sus verdaderas causas", entre las que ha situado "el abandono" de las medidas de protección, la "falta de inversión" en empleo público para el cuidado de los montes y la "negación de la crisis climática" por parte del Ejecutivo autonómico "de la mano de la ultraderecha".

Por todo ello, la formación ha anunciado que trasladará al Pleno del Parlamento de Andalucía la propuesta para crear un grupo de trabajo de carácter permanente centrado en la prevención de incendios forestales, con el objetivo de dotar de recursos y estabilidad a la gestión del medio natural andaluz.

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Huelva, Marcos Toti, ha desatacado la batería de iniciativas presentadas en la Diputación Provincial para mitigar los daños del incendio de Niebla, el cual ha afectado a once municipios --diez de la provincia de Huelva y uno de Sevilla--. Entre los municipios damnificados destaca Berrocal, "donde las llamas han arrasado el 90"% de su término municipal".

Toti ha explicado que Las propuestas registradas por la formación de izquierdas se estructuran en cuatro ejes principales como la evaluación de daños a través de un análisis "riguroso" de la situación real y las necesidades de las localidades afectadas "que lo han perdido todo", un fondo de reconstrucción con aportación de recursos económicos directos por parte de la Diputación Provincial para la restauración de las zonas afectadas, la creación de empleo y el refuerzo de las infraestructuras municipales.

También a través de la asistencia técnica, con una cobertura de apoyo técnico especializado para los ayuntamientos de pequeños municipios con recursos limitados, como Berrocal, así como considera que la Diputación debe reconocer con la concesión de la Medalla de la Provincia a los servicios de extinción de incendios, al pueblo de Berrocal "por su resistencia", y al municipio de Zalamea "por acoger a los vecinos evacuados de Berrocal por segunda vez en 22 años".