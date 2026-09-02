La Guardia Civil investiga dos veces en el mismo mes a un conductor en La Rioja por un delito de Seguridad Vial - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado en dos ocasiones durante el presente mes a un mismo conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, después de que en ambos casos sufriera una salida de vía en la carretera N-232 y arrojara resultado positivo en las pruebas de detección de alcohol.

Las actuaciones se enmarcan en los dispositivos de vigilancia y control que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desarrolla de manera permanente en la comunidad autónoma, con el objetivo de prevenir las conductas de riesgo al volante, de forma señalada el consumo de alcohol, y reducir la siniestralidad vial.

El primer siniestro vial tuvo lugar el pasado 8 de agosto, en el punto kilométrico 348+200 de la N-232, dentro del término municipal de Rincón de Soto, donde el conductor protagonizó una salida de vía. Personados los agentes en el lugar, sometieron al conductor a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron un resultado positivo de 0,69 y 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El segundo siniestro vial se produjo apenas once días después, el 19 de agosto, en el punto kilométrico 341+500 de esa misma carretera N-232, en el término municipal de Alfaro. El vehículo sufrió otra salida de la vía, si bien en esta ocasión el conductor resultó ileso y no se registraron daños materiales de consideración. Realizadas las pruebas de detección alcohólica, arrojaron un resultado positivo, alcanzando 1,31 y 1,17 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifra que supera con creces la tasa penalmente relevante (quintuplica). Se instruyeron nuevamente diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, que han sido remitidas a la autoridad judicial.

Estas conductas se encuentran tipificadas en el artículo 379.2 del Código Penal, que sanciona a quien condujere un vehículo de motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro. El precepto contempla penas de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. La reiteración de la conducta en tan breve espacio de tiempo podría ser valorada por la autoridad judicial.

RESPONSABILIDAD Y CONTROLES PERMANENTES

El consumo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los siniestros viales más graves, al alterar la percepción, incrementar el tiempo de reacción y reducir de forma significativa la capacidad de control del vehículo.

Conducir bajo sus efectos convierte cualquier imprevisto en una situación de alto riesgo, tal y como reflejan los dos episodios protagonizados por el mismo conductor.

Por ello, la Guardia Civil en La Rioja recuerda que los dispositivos de control permanecen activos de forma continuada durante las 24 horas del día, especialmente en aquellos tramos con mayor concentración de siniestros viales o donde se detecta una mayor incidencia de infracciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la carretera.