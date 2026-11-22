Archivo - La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, junto a representantes de entidades que trabajan con temporeros en el Entorno de Doñana. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA - Archivo

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno central destina un total de 35 millones de euros a la integración social y laboral de las personas temporeras que trabajan en las campañas agrícolas de la comarca, una línea de acción que cuenta ya con 74 plazas de alojamiento activas en el municipio de Moguer (Huelva), según recoge el último informe de avances de este plan correspondiente al mes de octubre de 2026.

El documento, consultado por Europa Press, subraya que detrás de cada campaña agrícola hay miles de trabajadores, muchos de ellos migrantes, por lo que esta inversión persigue que puedan vivir "con dignidad", garantizando la regularización de su situación administrativa, el acceso a los servicios públicos, la ausencia de discriminación y un alojamiento adecuado.

En este esquema, el Ejecutivo central aporta la financiación y son los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, los encargados de ejecutar las actuaciones.

En el ámbito de la atención social y laboral, los consistorios del área de influencia han contratado ya a 53 profesionales --entre trabajadores sociales, orientadores y mediadores-- que desarrollan un total de 79 proyectos enfocados a la normalización documental, la orientación laboral y el acompañamiento.

Asimismo, el informe detalla que la segunda convocatoria de ayudas, respaldada por los reales decretos 686/2026 y 711/2026 ya publicados, permitirá dar continuidad a estos programas de inserción en los catorce municipios del entorno de Doñana hasta septiembre de 2028.

En materia habitacional, la primera convocatoria --dotada con cinco millones de euros-- ha registrado una notable implementación en Moguer, donde ya están operativas 74 plazas distribuidas entre 32 plazas en ocho módulos y otras 42 en su Centro de Trabajadores Temporeros. Además, el municipio trabaja en la adquisición de suelo público con la previsión de construir 45 viviendas con capacidad para al menos 90 personas. Por su parte, Palos de la Frontera ha adquirido terrenos para la instalación de 21 módulos.

No obstante, el balance a octubre de 2026 refleja que los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera han renunciado en distintos momentos a los fondos correspondientes a la segunda convocatoria.

Según indica el Gobierno, esta decisión "impide" desarrollar las actuaciones previstas por el Marco en ambas localidades, motivo por el cual se está reevaluando actualmente el "mejor destino" para los fondos habilitados con el objetivo de "seguir mejorando" las condiciones de habitabilidad de la población residente en los asentamientos.