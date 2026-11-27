Reparto de material electoral de Frente Amplio en La Zarza-Perrunal (Huelva). - FRENTE AMPLIO

LA ZARZA-PERRUNAL (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Huelva, Rebeca Martín, ha respondido este viernes al "y usted, calladita" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió a Ada Colau durante el debate electoral a cuatro.

Martín ha hecho estas declaraciones durante un reparto de material electoral en La Zarza-Perrunal, en la última jornada de campaña antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Las mujeres de Huelva no nos vamos a quedar calladitas cuando vengan a arrebatarnos las políticas de igualdad. Las mujeres de Huelva no nos vamos a quedar calladitas cuando vengan a quitarnos la pensión de nuestros mayores. Las mujeres de Huelva no nos vamos a quedar calladitas cuando vengan a especular con la vivienda", ha afirmado la candidata.

Frente Amplio ha criticado el tono "paternalista y machista" de Feijóo y ha destacado la "firmeza" con la que Colau defendió sus propuestas durante el debate.

La formación ha señalado que su candidata situó en el centro de la discusión "los problemas que afectan a la clase trabajadora, como el precio de la vivienda, los salarios y el deterioro de los servicios públicos".

En materia de vivienda, la coalición defiende regular los precios del alquiler en las zonas tensionadas y expropiar viviendas vacías en manos de fondos buitre para ponerlas a disposición de la ciudadanía. Frente Amplio ha cuestionado las respuestas del PP y Vox ante la crisis habitacional y ha reprochado al PSOE "su falta de compromiso con estas medidas". En pensiones, la coalición propone elevarlas hasta los 1.300 euros mensuales para equipararla al salario mínimo interprofesional.

En el cierre de campaña, Frente Amplio ha llamado a la movilización de la clase trabajadora y ha reivindicado la pluralidad de una candidatura que reúne a distintas fuerzas de izquierda.

Martín ha concluido con un llamamiento a las urnas: "El próximo domingo solo hay un voto feminista, solo hay un voto de verdad, el voto a Frente Amplio".