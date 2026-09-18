Miranda asegura que hay "varios proyectos en el cajón" en Huelva a expensas de la red eléctrica

Imagen de archivo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante su intervención en la presentación del Proyecto Circular de Atlantic Copper. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado este viernes que hay "varios proyectos en el cajón" para desarrollarse en la ciudad "solo" a expensas de conocer "la electricidad con la que van a contar para poder desarrollarse".

Así se ha expresado la alcaldesa, a pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Puerto-Ciudad, después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamara este jueves, en el acto de celebración del inicio del proyecto Onuba, en Palos de la Frontera (Huelva), primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, las infraestructuras eléctricas "suficientes" para "poder asumir la cantidad de proyectos que demanda el tejido empresarial e industrial".

Así, la alcaldesa ha señalado que los proyectos de CirCular de Atlantic Copper, el de Maersk y un tercero del que no ha querido dar más detalles, pero es "la unión de dos empresas potentes, que tienen todo ya preparado, pero no lo han hecho público", tienen "garantizada" la electricidad, pero "hay varios proyectos en el cajón que están esperando a que el Gobierno, de una vez por todas, porque va con retraso, diga qué electricidad va a contar la provincia y la ciudad de Huelva para que esos proyectos puedan o no desenvolverse".

"Algunos están en zonas portuarias y otros incluso en el parque industrial de la ciudad, pero dependemos de la electricidad, porque es el único freno que tenemos. Huelva tiene un puerto de primerísimo nivel; tiene espacio, algo con lo que no cuentan todas las ciudades; tiene uno de los parking industriales más importantes de España; y tiene experiencia. En definitiva, tiene todo lo necesario para poner en marcha los proyectos, pero es necesario garantizar la electricidad", ha remarcado.

VIVIENDAS Y HOTELES

Por otro lado, "como consecuencia de todos los proyectos industriales que se van a desarrollar en la ciudad", la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento trabaja en "un proyecto de 7.000 viviendas para dar servicios a todas las personas que quieren venir a Huelva.

Asimismo, también se está trabajando en "un nuevo espacio para congresos y también con nuevos hoteles", ya que "todos estos proyectos de hidrógeno verde están trayendo muchas personas que quieren vivir en Huelva".

"Huelva es la ciudad del buen vivir y evidentemente se vive mucho mejor que en otros espacios y necesitamos esos nuevos servicios y estamos en ello. Estamos trabajando en unos proyectos importantes para dar servicio a todas las personas nuevas que quieran venir y deseosa de llegar a esos 150.000 habitantes que tan poquito nos faltan", ha concluido.