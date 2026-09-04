Miranda (PP) muestra su apoyo a María Márquez (PSOE) tras los últimos "ataques machistas"

Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha mostrado su apoyo a la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, tras los últimos "ataques machistas y crueles" que ha recibido esta y que ha denunciado.

Según ha indicado en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, Miranda ha subrayado que "más allá de las diferencias políticas que nos separan son intolerables los comentarios denigrantes recibidos por María Márquez a través de las redes sociales".

"El machismo, manifestado de la forma que sea, no tiene cabida en ningún ámbito de la vida. Un abrazo, María", ha finalizado la alcaldesa de la capital onubense.

De este modo, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha anunciado la presentación de una denuncia contra "un ataque machista y cruel" que ha recibido a través de las redes sociales.

"Primero he llamado a mis padres para decirles que se va a hacer público este ataque machista y cruel que vuelvo a sufrir en redes. Después he tenido que mandárselo a mi abogada para que denuncie", publicó este jueves en su cuenta oficial en la red social 'X' donde subió un vídeo denunciando los insultos recibidos.

"Ahora se amplificará el insulto, pero un día decidí que no podíamos callarnos, que la gente debe saber quienes son los odiadores. La política no debe ser una excusa para dejar aflorar la parte más repugnante que cada ser", ha aseverado en redes sociales.

No es la primera vez que la vicesecretaria general de los socialistas andaluces registra una denuncia contra mensajes recibidos en redes sociales. En junio de 2025, anunciaba el registro de "una denuncia ante la Fiscalía por el odio" ante el incremento de los "ataques" a través de redes sociales desde el congreso del partido celebrado en Armilla el pasado año.

"No quiero ni puedo normalizar que, cada vez que comparto contenido en mis redes sociales o en las de mi partido, reciba insultos como 'puta, rata, escoria, que tengo las rodillas peladas o lo bien que debo masturbar'", relataba María Márquez en su comunicado, en el que subrayaba que pide "amparo" a la justicia "porque dedicarse a la política, o simplemente opinar en público, no puede equivaler a recibir insultos y acoso sexual y machista como si fuera parte del 'cargo'.