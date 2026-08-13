Moguer (Huelva) realiza obras de mejora en la casa natal de Juan Ramón Jiménez, afectada por el tren de tormentas

Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) está impulsando un proyecto de reparación y mejora en la casa natal de Juan Ramón Jiménez, ubicada en la calle Ribera, para solucionar los problemas de humedad que han afectado en los últimos meses tanto a la cubierta como a algunos paramentos interiores por las tormentas sufridas en la provincia en los últimos meses.

Señala el Consistorio en una nota que, al "lógico deterioro" que el paso del tiempo venía provocando en el edificio construido por el padre del poeta, Víctor Jiménez, en 1874, se sumó el pasado mes de febrero el histórico tren de tormentas que tuvo en las borrascas Leonardo y Marta a sus máximos exponentes, una sucesión de copiosas precipitaciones que acentuó el deterioro de la cubierta provocando filtraciones en el sistema de impermeabilización y, debido a ello, problemas de humedad en paredes y portajes de varias de las salas expositivas.

Los trabajos se iniciaron hace unos días tanto en la cubierta del edificio como en su emblemático mirador, donde se ha ejecutado ya un tratamiento de limpieza, saneamiento y sellado con un material impermeabilizante, estando previsto culminar la actuación en los próximos días con un revestimiento de pintura hidrofugante.

La actuación se está desarrollando de manera que no interfiera en la normal actividad museográfica del edificio y, especialmente, en el ciclo de visitas dramatizadas que se desarrolla todos los martes con gran afluencia de público.

Una vez finalizadas las obras en la cubierta, se continuará actuando en los lienzos de pared que presentan desperfectos, y en la reparación o sustitución, según el caso, de las maderas de algunas puertas y ventanas que también se han visto afectadas por la humedad.