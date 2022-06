Montero se muestra convencida de que el Gobierno "restablecerá pronto" las relaciones con Argelia

CALA (HUELVA), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes en Cala (Huelva) que la voluntad del Gobierno es "reestablecer las relaciones de normalidad con Argelia", un país con el que "siempre se ha mantenido una profunda cooperación", por lo que ha mostrado su convencimiento que "se resolverá con la diplomacia".

A preguntas de los periodistas sobre la incidencia que va a tener la ruptura de las relaciones comerciales con Argelia, Montero ha insistido en que existe con el país africano un "respeto mutuo que hay que mantener, así como el no interferir en las políticas que cada país quiere o tiene que aplicar".

"Pero hay que recordar que somos sur de Europa, por lo que las relaciones comerciales no se restringen a un solo país, sino que tiene como paraguas el acuerdo de comercio con la Unión Europea", ha manifestado.

No obstante, la ministra ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque "los temas diplomáticos se tienen resolver por esa vía", toda vez que se ha mostrado convencida de que "pronto se restablecerá esa normalidad" y, por tanto, "muchas de las cuestiones que se plantean como una amenaza no serán tal, porque los contratos de gas y otros productos son a medio plazo y estos no se van a romper como se les ha trasmitido a las empresas que lo han suscrito".

"MARRUECOS, PRIORIDAD PARA ANDALUCÍA"

Por otro lado, la ministra de Hacienda ha incidido en que para Andalucía es "imprescindible mantener unas buenas relaciones con Marruecos".

En este sentido, Montero ha criticado las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en la Cadena Ser sobre el conflicto con Argelia, al tiempo que le ha acusado de "usar cualquier argumento para intentar atacar y desgastar al Gobierno en lugar de situarse como un partido y un hombre de estado".

De este modo, Montero ha apelado a Juanma Moreno que "lo mejor que le viene a Andalucía por su vecindad y relaciones comerciales es una buena relación con Marruecos", además de "la necesidad de mantener unas fronteras normalizadas con Ceuta y Melilla", ya que "son las más cercanas a la Comunidad".

"Por ello, me llama la atención que el señor Juanma Moreno intente desviar la atención hacia Argelia, cuando tendría que haber aplaudido al Gobierno de España por mantener una buena relación con Marruecos, que tiene que ser un socio prioritario para Andalucía", ha subrayado.

Al respecto, la ministra se ha puesto como ejemplo, "la operación de Paso del Estrecho, que desde hace dos años está suspendida, deja en el país una cantidad de 1.500 millones de euros", por ello, ha asegurado que es "importante recordarlo porque algunos aprovechan la coyuntura para poner el foco donde no cabe".

lo que mejor le vien ea andalucía es una buena relación con Marruecos, tbporque haya unas relacioens normalizadas con Ceuta Y mielli, por tanto me llama al antención de desviar



el primer país es una buena relacón con maruecos a esa y po t

moreno intente desviar ñ