Moreno recuerda a Fátima Báñez como una "fiel amiga" y traslada su dolor a familiares de víctimas de Toledo

1129959.1.260.149.20261030174130 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (d), asiste a la misa funeral por Fátima Báñez. - Rocío Ruz - Europa Press

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este viernes el dolor y el "sufrimiento transversal" provocado por el trágico accidente ferroviario ocurrido este pasado miércoles en la provincia de Toledo, un siniestro que ha dejado "decenas de casas" sumidas en el luto, entre ellas la de la exministra Fátima Báñez, fallecida en el suceso, a la que ha definido como "una fiel amiga y una magnífica colaboradora".

El presidente de la Junta ha realizado estas declaraciones a los medios antes de iniciarse la misa funeral de la exministra Fátima Báñez en la parroquia de San Juan Bautista en San Juan del Puerto (Huelva), a la que ha asistido una nutrida representación del Partido Popular, así como del Consejo de Gobierno.

Moreno ha subrayado que estos tres días están siendo "muy dolorosos, no solamente" para el PP, "que enterramos a una amiga, a una compañera, a una buena persona", sino también para otras familias en distintos puntos de la geografía española y andaluza que "están velando o enterrando a un familiar como consecuencia de este trágico accidente".

"Llevamos tres días de pesar, de sufrimiento, porque al final, a medida que uno va escuchando historias de personas --unos que se acababan de casar, otros que acababan de ser padres, otros como Fátima que venía a reunirse a una reunión que yo clausuraba en el Día de la Empresa--, en definitiva en un tren viaja la vida: mujeres, hombres, niños, abuelos", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo autonómico, incidiendo en que la tragedia "no entiende de clases sociales y ha arrebatado la serenidad y la alegría a la sociedad".

Sobre su relación con la exministra de Empleo, Moreno ha recordado con emoción que tuvo el honor de conocerla hace 30 años y ha compartido "muchos buenos momentos, también muchos malos momentos, y siempre ha sido una fiel amiga y una magnífica colaboradora".

DIFICULTADES DE MOVILIDAD Y CONDOLENCIAS RIVALES

Por otro lado, el presidente andaluz ha explicado que la comunidad autónoma se encuentra actualmente "aislada por ferrocarril" y con dificultades de conexión aérea debido a la alta ocupación previa al puente festivo, lo que ha impedido desplazarse a compañeros ubicados "por encima de Madrid" al no disponer de tiempo material para llegar.

Moreno ha precisado que han sido muchos los dirigentes que le han trasladado personalmente su pésame para que se lo hiciera llegar a la familia. Asimismo, ha agradecido "la generosidad y el cariño" de formaciones políticas que "nada tienen que ver" con el PP, las cuales se han puesto en contacto con él para trasladarle su consuelo ante la magnitud de la pérdida.

EL RECUERDO DEL ACCIDENTE DE ADAMUZ

El presidente de la Junta también ha aludido al "fuerte impacto psicológico" que el siniestro ha provocado en la provincia de Huelva, "aún marcada por el accidente ferroviario de Adamuz registrado hace apenas nueve meses, que causó cerca de 30 víctimas mortales".

"A todos nos ha removido muchas cosas, muchas angustias. Yo no soy capaz de imaginarme lo que le estará pasando por la cabeza a todas esas madres, padres, hermanos o cónyuges que perdieron a un ser querido en Adamuz", ha manifestado, confesando que, aun no habiendo perdido a familiares directos en aquel suceso, la tragedia toledana le ha generado una "sensación extraña" y una profunda conmoción emocional.

En este sentido, Moreno ha desvelado que ha contactado con familiares afectados por el siniestro de Adamuz, quienes le han transmitido la sensación de "estar viviendo el accidente otra vez desde el minuto uno", dado que se repiten "las mismas escenas, los mismos sufrimientos y los mismos testimonios". Según ha detallado, "muchas personas no podían apenas hablar por el llanto tras encadenar "dos accidentes gravísimos en nueve meses".

Por último, el líder del Ejecutivo andaluz ha destacado la "entereza" con la que la familia de Báñez está afrontando una muerte repentina. "Que tú por la mañana te vas a trabajar, te das un beso y dices 'nos vemos esta noche', y ya nunca más vuelves, deja un trauma y un shock", ha concluido.