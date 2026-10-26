Muere el conductor de un camión accidentado en Niebla (Huelva) que deja una fuga de gasóleo en la A-472

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 58 años ha perdido la vida tras volcar el camión que conducía al sufrir un accidente de tráfico en la A-472 en Niebla (Huelva), además, se ha producido una pérdida de la carga que transportaba (gasóleo) que está siendo retirada por los operativos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, el accidente se ha producido a las 8,10 horas de este lunes cuando el teléfono de emergencias atendió un aviso de socorro por el vuelco de un camión en el kilómetro 45,500 de la A-472 en el cruce de Niebla. A causa del siniestro, se produjo una fuga de la cisterna que transportaba gasóleo.

Rápidamente, desde la sala coordinadora se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Ayuntamiento del municipio, Mantenimiento de Carreteras, Inspección de Trabajo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Los operativos trasladados al lugar han confirmado el fallecimiento del conductor, un hombre de 58 años de edad.

Por su parte, los operativos trabajan sobre el terreno para poder retirar el gasoil vertido y proceder al trasvase completo de la mercancía.