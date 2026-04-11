Nacimientos y defunciones aumentan en el tercer trimestre de 2025 en Huelva y el crecimiento natural es negativo

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HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

En el tercer trimestre del año 2025 se produjeron en Huelva 947 nacimientos, 1.102 defunciones y 562 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica esta semana el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultado por Europa Press. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2024, un aumento en nacimientos (4,9%) y defunciones (11,3%) y un descenso de los matrimonios (11,21%).

De este modo, durante el tercer trimestre de 2025, como resultado, el crecimiento natural en Huelva (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (158 personas).

En este trimestre se produjeron 929 partos de los que 18 fueron partos múltiples (todos dobles) y fueron mayoritarios los nacimientos de hombres. Estos partos dieron lugar a 947 nacimientos, todos vivos. En cuanto al estado civil de las madres, el 44,7% de los nacimientos correspondieron a progenitoras casadas, muy parejo a la media andaluza, que se situó en el 45,6%. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 75, ya que en 691 de los casos, tanto padre como madre son españoles.

Por otro lado, en el 31,25% de los nacimientos la madre contaba con una edad entre los 30 a los 34 años, cifra que se situaba en la media andaluza, puesto que el 33,2% de los nacimientos, las madres se situaba en dicha franja. Asimismo, se registraron 25 nacimientos de madres con edades entre los 15 y los 19 años.

En cuanto a las defunciones, el 54,7% fueron hombres. Mientras que el 17,6% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondó a la franja de 85 a 89 años, la mayoritaria. Desagregando por sexo, el grupo de edad de mayor frecuencia varía, siendo entre 90 y 94 años (22,04%) para las mujeres y entre 80 y 84 años para los hombres (15,09%).

El 39% de las defunciones correspondió a personas casadas, seguido del 37,93% que representaron las personas viudas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (51,74%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (61,9%).

Por último, de los 562 matrimonios, 27 fueron entre personas del mismo sexo. Siendo mayoritario (15) el matrimonio entre mujeres. El 10,6% de los matrimonios (63) correspondió a uniones en las que algún cónyuge era extranjero.