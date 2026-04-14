La Junta señala que el centro de salud de Moguer (Huelva) incrementa sus cupos de Medicina y Enfermería de Familia

Centro de salud de Moguer (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El centro de salud de Moguer (Huelva), perteneciente al Distrito de Atención Primaria Condado-Campiña, ha incorporado nuevos cupos de Medicina y Enfermería de Familia para incrementar la accesibilidad de su población de referencia. La plantilla del centro sanitario se ha reforzado con nuevo personal médico y enfermero, pasando de 12 a 13 los cupos asistenciales disponibles en ambas categorías profesionales.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que señala que mediante esta actuación "se consigue una redistribución de los usuarios asignados a los profesionales", lo que "redunda en la prestación de un mejor servicio al descender el número de pacientes que corresponden a cada profesional".

Apunta que el aumento de los cupos de medicina de familia y enfermería se enmarca en el Pacto por la Atención Primaria suscrito por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las organizaciones sindicales, entre cuyas principales acciones se encuentra la revisión de las ratios máximas por profesional para ofrecer una asistencia "óptima" a la población.

En el caso de Moguer, indica que con este refuerzo de efectivos "se cumplen las recomendaciones científicas y del SAS de tener asignados menos de 1.500 pacientes por cada cupo". Como consecuencia, "los profesionales disponen de más tiempo para atender a los usuarios, redundando así en la calidad del servicio a la ciudadanía".

Finalmente, la administración andaluza subraya que desde comienzos de 2023 esta misma medida se ha implantado en la provincia de Huelva en los centros de salud de Punta Umbría, Matalascañas, Aljaraque, Bonares, El Rocío, Rociana, San Juan del Puerto, Trigueros, Aracena e Isla Cristina y, por partida doble, en Cartaya, Palos de la Frontera, Lepe y Almonte.