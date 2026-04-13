El Centro Andaluz de las Letras invita a Carlos Zanón para conversar sobre su nueva novela en Huelva

El escritor Carlos Zanón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza esta semana una cita del ciclo 'Círculo Negro' dedicado al género de la novela negra. El autor barcelonés Carlos Zanón hablará en esta ocasión del proceso creativo de su última novela 'Objetos perdidos' (Editorial Salamandra) en conversación con el comunicador y también escritor Félix Amador.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la cita tendrá lugar el miércoles, 15 de abril, en la Biblioteca Pública Provincial a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En esta obra el autor acompaña a un hombre que busca a otros mientras se enfrenta a su propio extravío. El relato, desarrollado en una Barcelona de claroscuros, traza vidas y decisiones al límite, construyendo una historia de suspense que explora la identidad, la pérdida y la posibilidad de redención.

Carlos Zanón es autor de las novelas 'Nadie ama a un hombre bueno', 'Tarde, mal y nunca' (Premio Brigada 21 a la Mejor Primera Novela del Año), 'No llames a casa' (Premio Valencia Negra a la Mejor Novela Negra del Año), y de, entre otras, 'Yo fui Johnny Thunders' (premios Salamanca Negra, Novelpol y Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón). En 2019 publicó 'Problemas de identidad', una continuación de la serie Carvalho.

Su obra narrativa se ha traducido al inglés, alemán, francés, holandés, griego e italiano. En el género de la poesía ha publicado varios poemarios como 'Banco de sangre', 'Yo vivía aquí' y 'Tictac, tictac', por mencionar algunos, y el libro de relatos 'Marley estaba muerto'. Su obra ha sido incluida en numerosas antologías de cuentos y es autor de libros de temática musical. En este ámbito es letrista para Loquillo y Trogloditas, Brighton 64, Pájaro, Chamizo y otros grupos musicales.

Además, colabora como articulista y crítico en periódicos, revistas y suplementos culturales, y desde 2017 es comisario del festival literario de novela negra Barcelona Negra.