Las personas mayores del Distrito 5 de Huelva se convierten en científicas ciudadanas para mejorar sus barrios

Participantes del proyecto ‘Grandes Personas Distrito 5 Huelva: Ciencia ciudadana para un diagnóstico vivo del D5’. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asesoradas por Investigadoras del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social de la Universidad de Huelva (Coideso) las personas de más de 60 años de la comunidad vecinal del Distrito 5 de Huelva se convertirán en científicas ciudadanas para detectar primero sus necesidades y luego proponer mejoras, desde su propia experiencia cotidiana.

Según ha indicado la Fundación Descubre en una nota de prensa, el proyecto 'Grandes Personas Distrito 5 Huelva: Ciencia ciudadana para un diagnóstico vivo del D5' elaborará un diagnóstico y un informe de mejoras propuestas por las personas mayores de esta zona de Huelva. Integrada por siete barrios, en él viven unas 14.000 personas con procesos de envejecimiento y desigualdades sociales, económicas, urbanas que les afectan especialmente.

La iniciativa se presentó este lunes en el Centro de Servicios Sociales del Distrito 5 de Huelva con una charla de la coordinadora de la iniciativa e investigadora del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social de la Universidad de Huelva (COIDESO-UHU), Manuela A. Fernández. También han asistido representantes de entidades y vecinales del Plan Integral del Distrito 5.

La iniciativa parte de un informe de 2007 donde se midieron de forma cuantitativa indicadores de calidad de vida, bienestar emocional y salud, aspectos habitacionales, redes sociales y de participación. Sin embargo, el actual proyecto va más allá y plantea ahora un diagnóstico participativo que combine metodologías científicas mixtas y enfoques de ciencia ciudadana.

Para ello, incorpora a las personas mayores como ciudadanía investigadora en todas las fases del proceso, desde la definición del problema, hasta la recogida y análisis de datos, así como la interpretación y codiseño de propuestas finales. De esta forma, al final se obtendrá un diagnóstico accesible y validado colectivamente.

Además, el proyecto incorpora a estudiantes de la Universidad de Huelva mediante un programa piloto de Educación Basada en Desafíos (Challenge-Based Education) para conectar el aprendizaje académico con soluciones reales, dentro de la Alianza Pioneer de la que forma parte la Universidad de Huelva. Así, el alumnado acometerá sus trabajos finales de grado o máster, sobre las temáticas y actividades de estos barrios del distrito 5.

REPORTERAS COTIDIANAS

La propuesta integra la actualización de indicadores cuantitativos con metodologías cualitativas de ciencia ciudadana, así como grupos focales y la denominada Photovoice.

Este enfoque de reciente aplicación en Ciencias Sociales, convierte a un grupo reducido de personas mayores consideradas "líderes de la comunidad" en reporteras cotidianas, ya que tienen que plasmar las necesidades que detectan del barrio y propias de su día a día. "Por ejemplo, para ilustrar dificultades de movilidad pueden hacer una foto de un bordillo o de su bloque sin ascensor. Luego, con análisis del discurso en los grupos de trabajo se traslada esa prueba gráfica a una necesidad concreta", explica la coordinadora del proyecto Manuela Fernández.

Para recopilar los datos cuantitativos, las expertas enviaran un cuestionario on line con el nombre del proyecto utilizando la plataforma de encuestas de la Unión Europea EU Survey a los 3.000 mayores censados en el barrio. "Uno de los retos que afrontamos son las dificultades con la tecnología de este colectivo, por lo que incorporamos una parte de acompañamiento para superar la brecha digital mientras que responden al cuestionario", adelanta la investigadora.

Según la experta, una de las novedades del proyecto es la incorporación de la visión y experiencia de las personas mayores. "Queremos reconocer y poner en valor los saberes experienciales de las personas mayores como conocimiento científico y socialmente relevante, y vincularlo con el aprendizaje intergeneracional", aclara.

Esta estrategia desde abajo se trasladará a la última fase del proyecto: la generación de las propuestas, para elaborar un diagnóstico vivo de los barrios. Por último, se elaborará un informe con recomendaciones claras que se trasladará a las administraciones, para la planificación de actuaciones basadas en las propuestas de la ciudadanía, validadas por equipos científicos.

'Grandes Personas Distrito 5 Huelva: Ciencia ciudadana para un diagnóstico vivo del D5' es uno de los ocho proyectos de la convocatoria de ayudas 'Andalucía, mejor con ciencia' que están recibiendo apoyo para el desarrollo de sus planes de acción de la Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía, financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta 'ventanilla única' se dedica a asesorar, formar y difundir iniciativas de participación de la ciudadanía en la ciencia y es la primera de ámbito regional en todo el país. De esta forma, brindará apoyo a estos ocho proyectos.