El número de pensiones contributivas en Huelva crecen un 2,03% durante 2025 y el valor medio aumenta en un 5,3%

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HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas percibidas en 2025 por los onubenses fue de 107.441, creciendo en más de 2.000 respecto a 2024, dato que supone un incremento de 1,92%, según los datos actualizados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, consultados por Europa Press.

Asimismo, el valor de la pensión media mensual en Huelva en 2025 fue de 1.201,9 euros, por encima de la media andaluza que se situó en 1.190,7 euros, lo que representa, además, un incremento del 4,49% con respecto a la media de 2024. Por sexo, el valor medio de las pensiones percibidas fue de 1.432,4 euros para los hombres, frente a los 1.375,2 euros del año anterior; mientras que la pensión media percibida por las mujeres fue de 978,8 euros, siendo en 2024 de 930,4 euros.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía actualiza la publicación de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de los residentes en Andalucía, incorporando los datos de 2025 a la serie disponible desde 2011.

Los resultados muestran que en el año 2025 el número de pensiones contributivas percibidas en Andalucía fue de 1.706.104, --815.922 para hombres y 890.180 para mujeres--, creciendo en más de 31.300 respecto a 2024, dato que supone un crecimiento del 1,9%. El valor medio de estas pensiones fue de 1.190,74 euros -- 894,70 euros en mujeres y 1.276,28 en hombres--.

Por otro lado, el número de pensiones recibidas por hombres en Huelva (52.839) continuó siendo menor que las pensiones otorgadas a mujeres (54.602), si bien el crecimiento respecto a 2024 de hombres fue de 1,3%, sin embargo, el de mujeres fue superior, concretamente, el 4,2%.

Por tramo de edad, aquellas pensiones para onubenses con más de 65 años fueron 84.878, siendo 44.095 a mujeres y 40.783 a hombres. Por otro lado, 14.924 pensiones fueron por incapacidad --9.037 para hombres y 5.887 para mujeres--.

Por otro lado, 63.023 pensiones se otorgaron por jubilación --39.108 para hombres y 23.915 para mujeres--, lo que ha supuesto un 1,4% más que en 2024. La cuantía media de las pensiones por jubilación fue de 1.407,3, por encima de la cifra andaluza, que se situó en 1.319,8 euros. El grupo de más de 65 años fue el que recibió este tipo de prestación mayoritariamente, con un total de 61.434 pensiones.

Asimismo, se concedieron 25.185 pensiones por viudedad en la provincia, algo más que el año anterior, ya que se registraron 25.082 pensiones, siendo 2.404 para hombres y 22.781 para mujeres. Por último, 4.309 menores recibieron una pensión por orfandad.

Por otra parte, el número de pensiones concedidas en Huelva superiores a 1.500 euros mensuales en 2025 alcanzó la cifra de 25.407 es decir el 23,64% del total de pensionistas, lo que supone un incremento de 1,4 puntos respecto a 2024.

No obstante, el 39,9% de las pensiones de jubilación (42.935) se encuentran en la horquilla de entre 601 y 1.000 euros y el 21,11% (22.690) son aquellas por las que se perciben entre 1.001 euros de 1.500 euros.

MUNICIPIOS

Por municipios, la capital registra el número más alto de pensiones con 28.520 y 1.471,2 euros de media, seguida de Almonte (4.717 y 989,5 euros), Lepe (4.498 y 1.071,3 euros), Isla Cristina (4.200 y 1.095,4 euros), Ayamonte (3.983 y 1.110,7 euros) y Moguer (3.613 y 1.135,4 euros).

Asimismo, las pensiones por jubilación se elevan en la capital a 2.609 y 1.837 euros; en Almonte, 2.223 y 1.226,5 euros; 2.100 y 1,367,1 euros, en Lepe; 2.006 y 1.364,4 euros, en Ayamonte; 1.945 y 1,380,4 euros, en Isla Cristina; y 1.781 y 1.447,4 euros, en Moguer.