Las ocho diputaciones andaluzas coordinan en Huelva la campaña institucional del 25N

Reunión de trabajo de las ocho diputaciones provinciales de Andalucía para coordinar la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva acoge este año la reunión de trabajo de las ocho diputaciones provinciales de Andalucía para coordinar la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el encuentro se desarrolla este jueves y el viernes en la sede de la Diputación de Huelva y su presidente, David Toscano, ha dado la bienvenida a las representantes de las áreas de Igualdad de las ocho diputaciones andaluzas.

Toscano, quien ha recordado que las Diputaciones andaluzas llevan "más de veinte años trabajando de manera coordinada" en torno a las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre, "con un objetivo muy claro, el que toda Andalucía pueda trasladar un mismo mensaje de rechazo a la violencia contra las mujeres y de compromiso con la igualdad", ha asegurado también que es "especialmente importante" que las ocho Diputaciones sigan abordando juntas esta realidad.

El presidente ha afirmado que las Diputaciones tienen, además, "una responsabilidad especialmente importante" por su cercanía a los municipios. "Trabajamos directamente con los ayuntamientos y podemos contribuir a que las campañas y los recursos lleguen también a los municipios más pequeños y a los entornos rurales", ha señalado.

"Hoy damos un mensaje de unidad institucional frente a una violencia que no entiende de territorios porque da igual donde se produzca, la respuesta debe ser firme y única", ha añadido Toscano.

La campaña de este año pone el foco en una de las formas "más crueles y dolorosas" de violencia de género como es la violencia vicaria. Una violencia, como ha señalado el presidente de la Diputación, "que busca hacer daño a las mujeres utilizando para ello a sus hijas e hijos, golpeando precisamente donde más duele".

A lo largo de estos dos días de trabajo, las representantes de Igualdad conocerán, analizarán y consensuarán la propuesta de campaña institucional diseñada, en esta ocasión por la Diputación de Huelva.

Además contarán con la presencia de Sonia Vaccaro, la profesional que acuñó en 2012 el concepto de violencia vicaria y que ha desarrollado una parte fundamental de su trayectoria en el estudio y la prevención de esta "terrible y cruel" forma de violencia.