Movilizados 11 medios aéreos y cortada la A-495 por un incendio en un paraje de Villanueva de los Castillejos (Huelva)

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, trabaja con hasta once medios aéreos en extinguir un incendio forestal declarado a las 13,50 horas de este miércoles en el paraje El Alamillo, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva), y que mantiene cortada al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26 en ambos sentidos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, hasta la zona se ha desplazado un dispositivo por tierra compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de Operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobombas, así como una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y un Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Asimismo, se han trasladado hasta el lugar once medios aéreos: un helicóptero ligero, dos semipesados, uno pesado, así un avión de Coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros. Según han indicado a Europa Press desde el Plan Infoca, se trata de una zona de paraje compuesto principalmente por pastizal.

Por su parte, desde la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) han informado de que el fuego ha provocado que se encuentre cortada al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26 en ambos sentidos, por lo que se han establecido desvíos alternativos por esta misma carretera a la altura del kilómetro 16,4 y por la HU-4403 en el kilómetro 0. Igualmente, pide extrema la precaución si se conduce por la zona y que se sigan las indicaciones de operativos y paneles informativos.

"PRÓXIMO" AL PUEBLO

Al respecto, el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos ha "rogado" a los vecinos "que extremen en todo momento la precaución y eviten acercarse al paraje si no es estrictamente necesario", mientras que desde el Ayuntamiento de San Bartolomé han señalado que se trata de un lugar "próximo" al pueblo, en la zona de la finca Las Moras, y ha hecho un llamamiento a todos sus vecinos para que "mantengan la precaución y, sobre todo, la calma".

En este sentido, el Consistorio señala que "en estos momentos, todos los operativos de emergencia están trabajando y coordinados para controlar la situación" y ha agradecido la colaboración de los vecinos, "gracias a los cuales se ha podido realizar el traslado de las ovejas de la zona afectada, que era una de las principales prioridades".

El municipio de Alosno --cercano a San Bartolomé y Villanueva de los Castillejos-- sufrió este martes otro incendio forestal declarado en el paraje Los Álamos, que ya se encuentra controlado desde las 10,45 horas de este miércoles y en la zona trabajan en remate y liquidación dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales y dos autobombas.

Se da la circunstancia de que Villanueva de los Castillejos, Alosno, San Bartolomé de la Torre y Santa Bárbara de Casa, que también sufre desde el martes otro incendio forestal, que se encuentra ya estabilizado y que obligó al corte de la carretera HU-7401 entre los kilómetros 0 y 4, en ambos sentidos, son todos municipios de la comarca del Andévalo onubense.

VARIOS INCENDIOS EN LA ZONA ESTE VERANO

Además, tanto Castillejos como Alosno y San Bartolomé de la Torre han vivido varios incendios este verano. Así, el 4 de junio se declaró uno en el término municipal de Alosno, que también afectó a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, y calcinó alrededor de unas mil hectáreas y que obligó a elevar, el día 5 de junio a las 10,20 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio.

Este incendio se dio por extinguido el domingo 7 de junio a las 23,10 horas y al día siguiente se declaró otro en Villanueva de los Castillejos y que también afectó a Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, quedándose a las puertas del municipio de Alosno por los cambios de viento. El mismo calcinó más de 5.000 hectáreas.

En este incendio la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, obligó finalmente en la noche del martes 9 de junio a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, la decretada el lunes --fase 1-- por la evolución del incendio, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, fueron desalojadas 360 personas, que fueron regresando de forma escalonada a sus viviendas según avanzaban las labores para la extinción del incendio, que se dio por estabilizado en la noche del miércoles y por controlado este viernes a las 14,30 horas.