Extinguido un incendio declarado en la tarde de este miércoles en Pizarra (Málaga)

Archivo - Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido el incendio declarado este miércoles por la tarde en Pizarra (Málaga).

Según ha informado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido a las 19,20 horas, después de que se declarara a las 15,30 horas en las inmediaciones del paraje del Arroyo de las Cañas.

En las labores de extinción han participado un helicóptero semipesado, un vehículo autobomba, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.