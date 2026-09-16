El Infoca da por controlado el incendio de Tarifa (Cádiz) un día después de su inicio y tras desplegar 90 efectivos

Efectivos del Infoca de la Agencia de Emergencias de Andalucía en el incendio de Tarifa (Cádiz) - PLAN INFOCA

TARIFA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio declarado el pasado martes en el paraje del Pedregoso, entre Tarifa y Los Barrios (Cádiz), donde llegaron a desplegar siete medios aéreos y 90 efectivos en sus primeras horas.

Según ha informado el Infoca en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, el incendio ha quedado controlado a las 13,50 horas, un día después de que se iniciara.

Desde esta mañana se encontraban en la zona 18 bomberos forestales, sin necesidad de desplegar medios aéreos ya que el incendio se encontraba "tranquilo" y que estaba evolucionando "bien", según indicaron fuentes del Plan Infoca a Europa Press.

El cambio de viento que se produjo durante la tarde del martes, pasando de levante a poniente, ayudó a los efectivos desplegados, ya que la cabeza del incendio "se dio la vuelta" y se convirtió en la cola del mismo, volviendo a zonas que ya habían sido calcinadas y propiciando su estabilización en torno a las 20,15 horas.

El incendio afecta principalmente a matorral y, en menor medida, a arbolado, y se estima que la superficie quemada no sea muy elevada.

Ahora, los efectivos del Infoca de la Agencia de Emergencias de Andalucía siguen con las tareas de extinción.