Organizaciones sociales reclaman "soluciones" tras el incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Imagen del incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Huelva, Huelva Acoge, Codenaf, Mujeres en Zona de Conflicto e Inserta Andalucía han reclamado "soluciones" tras el incendio que ha costado la vida de un joven en un asentamiento de Lucena del Puerto.

Según han indicado en un comunicado, las entidades sociales y organizaciones firmantes han expresado su "profunda consternación y dolor" ante este hecho, ya que se trata del segundo incendio registrado en este mismo asentamiento en siete días, "una sucesión de hechos que pone de manifiesto, una vez más, la extrema vulnerabilidad en la que viven muchas personas trabajadoras temporeras y la urgencia de adoptar soluciones de emergencia para las personas afectadas".

Además, este último incendio ha provocado el fallecimiento de una persona, varias personas han resultado heridas por quemaduras y numerosas personas migrantes han perdido nuevamente sus escasas pertenencias y el lugar donde vivían.

"Nos encontramos, una vez más, ante una tragedia que nunca debería producirse. Sin embargo, los incendios en los asentamientos donde malviven personas temporeras se han convertido en una realidad recurrente, consecuencia directa de una situación de exclusión residencial que se prolonga desde hace demasiado tiempo sin respuestas estructurales suficientes", han subrayado.

En este sentido, las organizaciones han remarcado que "detrás de esta tragedia hay historias de vida, familias, proyectos migratorios y personas que sostienen con su trabajo sectores esenciales de la economía, favoreciendo la riqueza del municipio", pero que "continúan viendo negados derechos tan básicos como una vivienda digna, segura y adecuada, así como el empadronamiento en este municipio de Lucena del Puerto".

"No podemos normalizar que haya personas viviendo en asentamientos carentes de condiciones mínimas de habitabilidad. No podemos aceptar que situaciones de riesgo extremo sigan formando parte de la vida cotidiana de quienes residen en estos espacios. Cada incendio es una emergencia, pero también es el reflejo de un problema estructural que requiere respuestas urgentes", han enfatizado.

Por ello, dichas entidades mantuviero el pasado una reunión con el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, para abordar esta "situación de emergencia". En dicho encuentro se informó que el municipio "carece de recursos suficientes para ofrecer alternativas habitacionales y respuestas adecuadas a estas personas que después de haberlo perdido todo tienen que vivir en una situación aún más vulnerable".

Ante esta situación, la organizaciones han reclamado a las administraciones públicas "una actuación inmediata" para atender "la emergencia generada por este incendio, garantizando alojamiento seguro, atención sanitaria, acompañamiento social y cobertura de las necesidades básicas de todas las personas afectadas".

Asimismo, han reiterado la "necesidad" de "impulsar soluciones habitacionales estables y sostenibles que permitan superar definitivamente la realidad de los asentamientos".

"El acceso a una vivienda digna no es una cuestión asistencial, sino un derecho fundamental reconocido. Además, apelamos a la corresponsabilidad del tejido empresarial vinculado al sector agrícola, ya que las personas que hoy viven en los asentamientos contribuyen de manera decisiva al sostenimiento de una actividad económica estratégica para Huelva y generan riqueza con su trabajo diario", han remarcado.

Por ello, han pedido que las empresas se impliquen de "forma activa" en la búsqueda de soluciones que "contribuyan a garantizar unas condiciones de vida y alojamiento adecuadas para estas personas". "La repetición de estas tragedias evidencia que no basta con intervenir cuando se producen las emergencias. Es imprescindible actuar sobre las causas que las hacen posibles. La protección de la vida, la dignidad y los derechos de las personas debe situarse en el centro de las políticas públicas".