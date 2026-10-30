La Palma (Huelva) celebra este sábado un almuerzo benéfico y una fiesta de los 80 a favor de los Reyes Magos 2027

Cartel de la fiesta benéfica a favor de los Reyes Magos 2027 de La Palma del Condado. - ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LOS REYES MAGOS

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La Palma del Condado (Huelva) acogerá este sábado, 31 de octubre, una jornada festiva y solidaria organizada por la Asociación Cultural Amigos de los Reyes Magos de La Palma del Condado 2027, que combinará un almuerzo benéfico con una 'Fiesta Ochentera' con actuaciones en directo en el Salón Nuestra Señora del Valle.

Según ha informado la organización, la iniciativa tiene como objetivo movilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para las tradicionales celebraciones de Reyes a través de una propuesta centrada en la cultura, la convivencia vecinal y la música.

La programación arrancará a las 14,00 horas con el almuerzo solidario, fijado en 30 euros por cubierto. El menú previsto para la ocasión cuenta con una entrada de chacina variada --jamón, caña de lomo y queso--, panes de la casa de salmón y bacalao, gambas de la costa y revuelto de bacalao, además de un primer plato de salmorejo y un principal a elegir entre solomillo al whisky o al mojo picón, completado con postre, café y bebida.

A partir de las 17,00 horas se iniciará el bloque musical con acceso gratuito, que ofrecerá más de siete horas de clásicos de los años 80 en directo y sesiones de pinchadiscos.

La apertura musical correrá a cargo de Dj Piero (17,00 horas), a la que seguirá el concierto de Superstition Cover Band a las 19,00 horas. A las 21,00 horas llegará el turno de la banda local palmerina Licenciado Q, mientras que Parafernalia actuará a partir de las 23,00 horas. El broche final al evento lo pondrá la sesión de Dj César a partir de las 00,30 horas.