Palos de la Frontera (Huelva) se prepara para una nueva edición de su Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos

Reunión entre el Ayuntamiento de Palos de la Frontera y el MotoClub 'Rum Rum'. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

Palos de la Frontera (Huelva) volverá a convertirse este domingo, 4 de octubre, en punto de encuentro para los amantes de las dos ruedas con la celebración de la XXX Vuelta Mototurística a los Lugares Colombinos. Una cita que alcanza tres décadas de historia, consolidándose como uno de los encuentros motociclistas con "mayor tradición y afluencia de la provincia de Huelva".

Según informa el Ayuntamiento palermo en nota de prensa, la actividad, organizada por el MotoClub 'Rum Rum', cuenta un año más con la colaboración del Consistorio, además del respaldo de empresas y asociaciones del municipio.

Durante la jornada, los participantes recorrerán algunos de los enclaves turísticos más destacados de la localidad, combinando la pasión por las motocicletas con el patrimonio y la historia de los Lugares Colombinos.

Por este motivo, la alcaldesa, Milagros Romero, y la concejal de Participación Ciudadana, Gema Domínguez, mantuvieron una reunión con los directivos del club para ultimar los detalles de la celebración. Seguridad, logística y organización para garantizar el correcto desarrollo de una cita que cada año reúne a numerosos aficionados.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado la "importancia de seguir apoyando una cita tan arraigada en Palos de la Frontera" y que, edición tras edición, reúne a numerosos aficionados al mundo del motor. "Es una jornada para disfrutar, compartir y poner en valor nuestro municipio, y estamos encantados de colaborar para que esta trigésima edición vuelva a ser todo un éxito". Se trata de un día de convivencia con un mismo punto en común: la pasión por las motocicletas.

Para hacer aún "más especial" esta edición, se ha preparado una programación de actuaciones y actividades destinadas a fomentar el ambiente festivo. La jornada comenzará desde primera hora de la mañana. A partir de las 9,00 horas, los participantes podrán acercarse a las inmediaciones de la sede del MotoClub, situada en la plaza de Toros del Descubrimiento, donde podrán formalizar su inscripción.