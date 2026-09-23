Palos de la Frontera (Huelva) renueva los parques infantiles de La Rábida y el Parque de América

Visita a uno de los parques renovados de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) completará en los próximos días las remodelaciones de los parques infantiles de la zona deportiva de La Rábida y del Parque de América de Palos de la Frontera. Tras la eliminación de los anteriores elementos de juego y la instalación de nuevas alfombras de caucho, los pequeños palermos podrán disfrutar de los nuevos toboganes, balancines y columpios.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, se trata de espacios totalmente reformados y seguros, "diseñados exclusivamente para la diversión".

Así, a lo largo de estos años, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha aplicado su 'Plan Municipal de Remodelación de Parques Infantiles' en los distintos núcleos y espacios públicos del término municipal. Una actuación progresiva con la que se pretende "garantizar la seguridad, higiene y accesibilidad de estos espacios tan frecuentados por las familias palermas".

En ambas actuaciones, se ha procedido a la sustitución de todas las estructuras de juego que presentaban un mayor deterioro como consecuencia del uso continuado y del paso del tiempo. Además, se han construido nuevos cimientos que "garantizan la máxima estabilidad de los elementos" y se ha procedido al revestimiento de estos con una colorida alfombra de caucho. Esta ofrece "una mejor amortiguación" en caso de caída y "mejores condiciones de salubridad que la tradicional arena".

"Seguimos renovando nuestros parques infantiles para que los niños y niñas de Palos de la Frontera puedan disfrutar de espacios más seguros, accesibles y cuidados. Nuestro objetivo es que las familias cuenten con lugares de ocio de calidad, donde los pequeños puedan jugar, divertirse y compartir momentos al aire libre. Vamos a continuar trabajando para que todos los parques del municipio estén en las mejores condiciones"; ha señalado la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Con estas actuaciones, el consistorio palermo continúa avanzando en la renovación de los espacios de ocio infantil del municipio, "adaptándolos a las necesidades de las familias y creando entornos más atractivos, funcionales y seguros".

"El objetivo es que los parques sean lugares de encuentro y convivencia, donde los niños puedan disfrutar del juego al aire libre en unas instalaciones cuidadas", ha remarcado la alcaldesa.

El plan afecta a todos los parques públicos del término municipal de Palos de la Frontera, incluidos los situados en Mazagón y La Rábida y próximamente comenzaran las labores en el parque de la zona de Galé.