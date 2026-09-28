El Plan de Responsabilidad de los frutos rojos de Huelva inspecciona 1.474 alojamientos y atiende a 17.470 temporeros

Archivo - Miembro del Prelsi en una visita a temporeras de la campaña agrícola de Huelva, en una imagen de archivo. - INTERFRESA - Archivo

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Responsabilidad Ético, Laboral, Social e Igualdad (Prelsi), impulsado por la Asociación Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa), ha cerrado la campaña 2025-2026 prestando atención a un total de 17.470 trabajadores, de los cuales 11.517 corresponden a contrataciones en origen enmarcadas en la Orden Gecco.

Según ha indicado Interfresa en una nota, los resultados obtenidos vuelven a situar a este equipo de profesionales como "un referente en el refuerzo del bienestar sociolaboral" en el sector de los frutos rojos.

Según el balance elaborado por la entidad, una amplia mayoría de las empresas del sector se han sumado a este marco de actuación durante el ejercicio. Además de la atención directa a las plantillas, los consultores del plan han llevado a cabo un total de 1.476 inspecciones en los alojamientos habilitados para los trabajadores temporeros.

En este sentido, el gerente de Interfresa, Francisco Javier Hernández, ha calificado la recién concluida campaña como "inédita", al tiempo que ha subrayado que "en esta ocasión han aumentado, de forma voluntaria, en un 60 % las empresas que se han sumado a este Plan, alcanzando la cifra de 632 empresas adheridas, el mayor número desde que Interfresa puso en marcha esta iniciativa en 2018".

En cuanto a la labor operativa desempeñada sobre el terreno, los consultores de integración del Prelsi han contabilizado en esta campaña de 2026 un total de 5.029 actuaciones --sumando las visitas periódicas de seguimiento y las de carácter extraordinario--, lo que representa un incremento de "casi 2.000 visitas" en comparación con las registradas durante el ejercicio anterior.

Respecto a la gestión de la convivencia y el funcionamiento de las explotaciones, los datos recogidos en la memoria anual reflejan que el cómputo de incidencias y conflictos resueltos se elevó a 891. Por tipología y nivel de afección, 655 casos fueron tipificados como leves, 191 clasificados de carácter grave y 45 resueltos como muy graves.

En el ámbito asistencial y de salud, el personal del Prelsi coordinó y ofreció acompañamiento sanitario directo que se concretó en la concertación de más de 400 citas médicas y en la asistencia en 490 visitas al servicio de urgencias.

Asimismo, el dispositivo de apoyo logístico intervino en las labores de asistencia durante los desplazamientos de expedición, acogidas y retornos de los trabajadores a sus países de origen, pasando de las 57 intervenciones del curso pasado a las 86 en el actual.

A tenor de estos datos y una vez finalizada la recolección, el gerente de la interprofesional ha proyectado la vista hacia los próximos ejercicios, haciendo especial hincapié en "la ilusión, la capacidad de trabajo y la humildad necesarias para analizar con espíritu autocrítico las actuaciones desarrolladas, detectar posibles mejoras y seguir avanzando en una atención a todos los agentes que participan en el sector, cada vez más eficaz y adaptada a sus necesidades reales".

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) engloba y representa a las organizaciones Asaja-Huelva, Freshuelva y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Huelva.

A través de la unión de productores y comercializadores, la entidad trabaja con el objetivo de "impulsar la competitividad y la sostenibilidad" de la producción provincial, "defender" la reputación del sector, promocionar el consumo de los frutos rojos y "consolidar su compromiso en materia social".