El plazo de solicitud para las Casetas de Colombinas 2026 de Huelva se abre el 1 de abril y finalizará el 30

Fiestas Colombinas de Huelva en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura, ha anunciado la apertura del plazo de presentación de solicitudes para la ocupación eventual de casetas durante las Fiestas Colombinas 2026, estableciendo los requisitos, plazos y procedimiento que deberán seguir las entidades interesadas.

Según ha indicado en una nota, el periodo permanecerá abierto desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026, ambos inclusive. Tras la finalización de este plazo, se publicará un listado provisional de admitidos y excluidos en los quince días hábiles siguientes. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones.

En caso de no presentarse reclamaciones, el listado provisional se elevará automáticamente a definitivo. Si las hubiera, se resolverán mediante una nueva resolución en un plazo máximo de quince días desde la finalización del periodo de alegaciones. Una vez resuelto el procedimiento, se establecerá un plazo de quince días naturales para el abono de las tasas correspondientes, que será comunicado individualmente a los interesados.

Para la obtención de la autorización de funcionamiento, los adjudicatarios deberán aportar obligatoriamente diversa documentación, entre la que se incluye una póliza de seguro de responsabilidad civil en vigor, el justificante de pago de dicho seguro, el recibo de abono de la tasa y la documentación técnica relativa a la instalación eléctrica, que podrá consistir en una memoria técnica o proyecto visado según la potencia solicitada.

El incumplimiento de estos requisitos o la presentación incompleta de la documentación supondrá la exclusión del adjudicatario, sin derecho a la ocupación de la caseta ni a la correspondiente autorización de funcionamiento. Las solicitudes deberán formalizarse mediante el formulario oficial, que incluye declaración responsable, datos personales y especificaciones técnicas como la potencia eléctrica solicitada.

Este documento deberá cumplimentarse en su totalidad, en letras mayúsculas y de forma legible, y estar debidamente firmado. Una vez completada la solicitud, deberá presentarse junto con la documentación requerida a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva, el registro electrónico estatal, de forma presencial en los registros habilitados o mediante correo certificado dirigido a la Concejalía de Cultura.

Asimismo, los solicitantes deberán remitir el justificante de registro dentro del mismo plazo al correo electrónico festejos@huelva.es, indicando en el asunto 'Casetas Colombinas 2026'. No se admitirán solicitudes enviadas por correo electrónico que no hayan sido previamente registradas por los canales oficiales.

Para cualquier consulta o información adicional, los interesados podrán dirigirse a la Concejalía de Cultura, ubicada en la Casa Colón de Huelva, contactar telefónicamente (959 210 176) en horario de atención al público o a través del correo electrónico habilitado (festejos@huelva.es).