Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba los Presupuestos de 2027, con los votos de PP y Vox e incluyendo 15 enmiendas

Pleno Extraodinario de aprobación de los presupuestos municipales. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 2027, que asciende a 217,1 millones de euros, con los votos a favor del equipo de Gobierno del Partido Popular, la abstención de Vox y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE y Mixto Con Andalucía, así como la ausencia del concejal no adscrito Luis Albillo. De esta forma, el Consistorio cumple, por cuarto año consecutivo, con la aprobación de sus cuentas antes de finalizar el ejercicio, y que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado "la importancia de disponer de esta herramienta económica en tiempo y forma", toda vez que ha subrayado que Huelva contará con sus presupuestos preparados para comenzar el nuevo ejercicio y será "la primera capital de provincia andaluza en hacerlo".

Miranda ha felicitado al teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, y a todo el equipo técnico municipal por el trabajo realizado.

Asimismo, Miranda ha recordado que, al llegar al Ayuntamiento en 2023, el nuevo equipo de Gobierno se encontró con que el último presupuesto del anterior mandato "presentaba irregularidades que fueron advertidas por el Ministerio de Hacienda", valorando que "las cuentas municipales se elaboren ahora con todas las garantías legales".

Ha señalado que los presupuestos son "la herramienta fundamental para la organización de cualquier administración". En este sentido, ha advertido de "las consecuencias que está teniendo la ausencia de nuevos presupuestos en otras administraciones, con dificultades para atender el mantenimiento de las infraestructuras y desarrollar las inversiones necesarias".

De este modo, según se ha indicado en el Pleno, las nuevas cuentas municipales "crecen un 7,07% respecto al presupuesto inicial de 2026, con 14,34 millones de euros más", y contemplan "mayores recursos para servicios sociales, servicios públicos, mantenimiento de la ciudad, mejoras en los barrios, recuperación del patrimonio arqueológico y monumental y proyectos pendientes de desarrollo".

El presupuesto destina 72,85 millones de euros a gastos de personal y 94,86 millones al funcionamiento de los servicios y la contratación de bienes y prestaciones, dos capítulos que concentran buena parte de los recursos municipales. Entre las previsiones destaca la dotación para 17 nuevas plazas de Policía Local, el refuerzo del mantenimiento de edificios municipales, parques y jardines, y los recursos destinados a la limpieza, el alumbrado público y las instalaciones municipales.

Asimismo, las cuentas contemplan 14,22 millones de euros para inversiones reales, con actuaciones en asfaltado, instalaciones deportivas, viviendas municipales, espacios públicos y recuperación del patrimonio. En el ámbito social, destaca el incremento de los recursos destinados a la ayuda a domicilio, que alcanza los 27,5 millones de euros.

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

En el apartado de enmiendas al proyecto presupuestario, el Pleno ha aprobado 15 de las 18 presentadas por Vox, con los votos favorables del PP, la abstención del PSOE y el voto en contra del Grupo Mixto Con Andalucía, además de la ausencia del concejal no adscrito Luis Albillo.

En concreto, se incorporan 15.000 euros para la oficina de ayuda a la maternidad y 1,2 millones de euros para la adecuación de la piscina y las instalaciones deportivas del pabellón Diego Lobato. También se incluyen 40.000 euros para la redacción del proyecto de una piscina pública al aire libre y 100.000 euros para el denominado cheque bebé.

En materia de movilidad y servicios urbanos, se destinan 40.000 euros a estudiar nuevas zonas de aparcamiento en los barrios y 241.000 euros a una aplicación para gestionar las reservas de las zonas de carga y descarga. Esta última dotación procede de la partida inicialmente prevista para asistencia técnica de la Zona de Bajas Emisiones, cuyo ámbito de actuación se ha reducido al Barrio Obrero y cuyo desembolso se realizará durante 2026.

Las enmiendas aprobadas incluyen también un incremento de 250.000 euros para rehabilitación de viviendas municipales, procedentes de la partida de Eventos y Festejos, así como otros 150.000 euros adicionales para esta finalidad, alcanzando una dotación total de un millón de euros. Se suman 15.000 euros para dinamizar el Mercado de San Sebastián, 30.000 euros para instalar un monolito conmemorativo de Huelva como ciudad más antigua de Occidente y un incremento de 500.000 euros para el plan de asfaltado, que alcanza así 1,5 millones de euros.

Completan las propuestas aceptadas una partida de 180.000 euros para aseos públicos en vías y espacios de la ciudad, el incremento de 18.000 a 26.000 euros de la dotación destinada al servicio de apoyo y asesoramiento frente a la ocupación ilegal de viviendas y 100.000 euros para actuaciones de mejora y embellecimiento del parque Alonso Sánchez.

Respecto al Grupo Mixto Con Andalucía, el Pleno ha rechazado las doce enmiendas presentadas. El teniente de alcaldesa Francisco Muñoz ha explicado que cuatro de ellas contaban con "informes técnicos desfavorables por razones jurídicas", mientras que la mayor parte de las restantes "planteaban financiar sus propuestas mediante reducciones de las partidas destinadas al nuevo recinto colombino o a los Premios Princesa de Girona, cuyos recursos considera necesario mantener para atender los compromisos municipales".

No obstante, el teniente de alcaldesa ha valorado algunas de las iniciativas planteadas en materia de envejecimiento activo, infancia, juventud, atención a personas migrantes y mejora del alumbrado del parque Antonio Machado. En este sentido, se ha comprometido a estudiar durante 2027 las posibilidades de financiación para desarrollar estas actuaciones, "siempre que exista disponibilidad presupuestaria y resulte jurídicamente viable, proponiendo, cuando corresponda, las modificaciones de crédito necesarias".

Por último, el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Francisco Muñoz ha argumentado que "no aportaba una alternativa económica cuantificada que concretara cómo financiar las reducciones de ingresos y los incrementos de inversiones y servicios que reclamaba".

Asimismo, ha rechazado que los créditos inicialmente no disponibles sean considerados inversiones ficticias, recordando que se trata de partidas identificadas expresamente en el expediente y condicionadas al cumplimiento de los requisitos necesarios para disponer de su financiación. Como ejemplo, ha señalado que durante 2026 el Ayuntamiento incorporó más de 13 millones de euros procedentes de remanentes, frente a los 11 millones inicialmente previstos como créditos no disponibles.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

En la misma sesión plenaria se ha aprobado inicialmente un expediente independiente de modificación de créditos del presupuesto de 2026, por importe de 2,9 millones de euros, destinado a financiar inversiones financieramente sostenibles. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno Popular y del Grupo Municipal del PSOE, los votos en contra de Vox y del Grupo Mixto Con Andalucía y la ausencia del concejal no adscrito Luis Albillo.

El expediente contempla cuatro actuaciones concretas: 600.000 euros para la rehabilitación de viviendas municipales en Pérez Cubillas; 500.000 euros para actuaciones vinculadas a los planes EDIL y la Antigua Cárcel; otros 500.000 euros para la adquisición del Cabezo de San Pedro; y 1,3 millones de euros para la primera fase del nuevo recinto ferial de las Fiestas Colombinas.

Esta modificación presupuestaria constituye un expediente distinto del proyecto de Presupuesto General de 2027 y está sujeta a su propia tramitación.