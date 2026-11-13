El Pleno de la Diputación de Huelva aprueba por unanimidad la concesión de las Medallas de Oro de la Provincia 2026

Pleno Extraordinario de la Diputación de Huelva para las Medallas de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Extraordinario de la Diputación de Huelva ha aprobado este viernes las propuestas de concesión de las ocho Medallas de Oro de la Provincia de Huelva 2026, la máxima distinción que otorga la institución provincial para reconocer a personas, entidades y colectivos que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo, la cultura, la historia y la proyección de Huelva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, las medallas se entregarán el próximo 19 de noviembre, durante el acto institucional del Día de la Provincia, que este año se celebrará en el Teatro Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina.

Todos los portavoces de los grupos políticos han destacado los valores de "solidaridad y servicio a la sociedad" que representan los galardonados.

Así lo han expresado Rocío Moreno, del Partido Popular; Marcos García Núñez, de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa; Miguel Ángel Sánchez, de Vox; y Jenaro Orta, del PSOE. Este último, diputado provincial y alcalde de Isla Cristina, ha agradecido especialmente la concesión de la Medalla de Oro al Carnaval isleño y la elección de su municipio para celebrar este año el Día de la Provincia.

Por su parte, Moreno ha concluido su intervención destacando la unión de toda la provincia y de todos los grupos con representación en el Pleno para reconocer "el patrimonio más importante que tenemos, que son las personas".

Entre las distinciones de este año destaca la concedida al pueblo de Adamuz, en reconocimiento a la solidaridad y generosidad de sus habitantes tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en enero. Sus vecinos acudieron a auxiliar a las víctimas, abrieron sus hogares y acompañaron a las personas heridas y a sus familiares en las horas más difíciles.

La medalla recoge el agradecimiento de toda la provincia de Huelva por una respuesta humana que permanecerá en la memoria de los onubenses y que ya fue reconocida conjuntamente por todos los grupos de la Diputación el pasado mes de febrero.

Otra de las Medallas de Oro tiene carácter colectivo y reconoce a las instituciones, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y colectivos que participaron en la lucha contra los incendios forestales del pasado verano. La distinción se dirige a quienes combatieron las llamas, protegieron viviendas, colaboraron en los desalojos y atendieron a las familias afectadas.

Bomberos, fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios y sociales, entidades humanitarias y voluntariado participaron en un esfuerzo conjunto para proteger a la población y el patrimonio natural. Está previsto que el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz recoja la medalla en representación de todos ellos.

En el ámbito cultural, la Diputación concede la Medalla de Oro, a título póstumo, a Jaime de Vicente Núñez, por "su decisiva contribución a la vida cultural de Huelva y al fortalecimiento de sus vínculos con Iberoamérica". Desde la Fundación Caja Rural del Sur y a través del Otoño Cultural Iberoamericano, impulsó durante años encuentros, exposiciones y proyectos que acercaron a creadores de ambos lados del Atlántico.

"Su trabajo abrió nuevas oportunidades para la cultura onubense y dejó un legado que continúa formando parte de la identidad cultural de la provincia", ha señalado la institución.

También recibe la máxima distinción provincial la cantaora Sandra Carrasco, cuya trayectoria ha llevado el flamenco y los cantes de Huelva a escenarios nacionales e internacionales. Con raíces familiares entre Cartaya y Almonte, ha desarrollado una carrera artística marcada por "su formación, su personalidad interpretativa y su capacidad para explorar nuevos caminos musicales sin perder el vínculo con su tierra". "Su voz se ha convertido en una de las grandes embajadoras de la cultura onubense", han destacado.

El Carnaval de Isla Cristina es otro de los galardonados de esta edición, en reconocimiento a una de las manifestaciones "más representativas de la cultura popular de la provincia". La medalla distingue a las generaciones de autores, intérpretes, músicos, artesanos, peñas, asociaciones y aficionados que han mantenido viva esta tradición. "Su creatividad, su arraigo y su transmisión de padres a hijos han convertido el Carnaval en una de las principales señas de identidad de Isla Cristina y en un referente cultural de Huelva", han señalado.

En el ámbito deportivo, el Club de Golf Bellavista, situado en Aljaraque y decano del golf andaluz, recibe la Medalla de Oro por su trayectoria histórica y su contribución al desarrollo de este deporte en la provincia. Vinculado al legado británico de Huelva, el club ha desempeñado un papel destacado en la formación de nuevas generaciones de golfistas y en la promoción turística del destino. La distinción reconoce también el trabajo de sus empleados, socios y sucesivas directivas, que han contribuido a mantener su actividad a lo largo del tiempo.

La rejoneadora Léa Vicens recibe igualmente la Medalla de Oro por su destacada trayectoria profesional y su estrecha vinculación con Huelva. Nacida en Francia, eligió Hinojos para establecer su residencia y desarrollar un proyecto ligado al mundo del caballo, la ganadería, la agricultura y el turismo. "Su carrera internacional y su compromiso con el entorno de Doñana han contribuido a proyectar el nombre de la provincia más allá de nuestras fronteras", han destacado.

Completa la relación de galardonados Lucas Llanes Borrero, ingeniero agrónomo con una extensa trayectoria profesional vinculada a la Diputación de Huelva, donde ejerció como director de la Granja Escuela y responsable de los Servicios Agrarios. A su labor al servicio de la institución provincial se suman su actividad docente, sus publicaciones y su reconocida experiencia en gestión cinegética. La medalla distingue su "contribución profesional y su permanente vinculación con Huelva, cuyo nombre ha llevado por numerosos lugares del mundo".

Con estas ocho Medallas de Oro, la Diputación reconoce "trayectorias personales, tradiciones colectivas y ejemplos de solidaridad y servicio público que forman parte de la historia y del presente de la provincia".

El acto del Día de la Provincia, que se celebrará el próximo jueves en Isla Cristina, reunirá a los galardonados y a sus representantes para hacerles entrega de la máxima distinción provincial.