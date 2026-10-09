Poetas de Huelva se unen en homenaje a Maricarmen Abascal y en defensa del derecho a la vivienda

Acto homenaje a Maricarmen Abascal. - POETAS DE HUELVA POR LA PAZ

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Numerosos poetas se han reunido este jueves en la céntrica Sala 1900 Company Bar de Huelva para rendir homenaje a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que falleció el pasado miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón tras haber sido desahuciada en Madrid el pasado 23 de septiembre, en un acto que ha servido también como altavoz para la reivindicación social del derecho a la vivienda.

La convocatoria, organizada de manera conjunta por la Asociación de Poetas de Huelva por la Paz y el Ateneo de Huelva María Clauss, ha tenido lugar en el emblemático establecimiento de la calle Garci Fernández, considerado una referencia cultural en la capital onubense y que el próximo mes de noviembre cumplirá 40 años de trayectoria.

El encuentro, convocado de urgencia en la noche del propio día 7 al conocerse la noticia de la muerte de la anciana --quien se ha convertido en un símbolo de la lucha social por la vivienda en España--, dio comienzo con un minuto de silencio secundado por todos los asistentes en memoria de la fallecida.

Posteriormente, el acto fue presentado por el presidente del colectivo literario, Ramón Llanes, quien ha reivindicado la capacidad de la palabra y la poesía para actuar como "elemento transformador", destacando su función como herramienta orientada a "remover las conciencias y transformar el mundo".

Bajo el título 'Versos para Mari Carmen', cerca de una treintena de poetas de la provincia se han sucedido en el uso de la palabra para dar lectura a sus creaciones, manifestando su solidaridad con la anciana desahuciada y reiterando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el acceso a una vivienda digna.