El PP afea al Gobierno su "abandono" y le urge soluciones y no "parches" para playas andaluzas tras las borrascas

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en El Portil (Punta Umbría, Huelva). - PP

EL PORTIL (PUNTA UMBRÍA, HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este domingo el "abandono" en el que, en su opinión, ha incurrido el Gobierno de España con las playas andaluzas afectadas por el 'tren de borrascas' de este pasado invierno, y frente a ello le ha urgido soluciones y que "se deje de parches" para mejorar su situación.

Así lo ha trasladado el representante del PP en una atención a medios en El Portil, en el municipio costero de Punta Umbría (Huelva), para "denunciar el abandono de las playas y del litoral por parte del Gobierno de España".

Bendodo ha estado acompañado por el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González; la secretaria general de PP de Huelva, Berta Centeno; la diputada nacional Bella Verano; los senadores Carmelo Romero y Juanma González; el presidente local del PP de Cartaya, Manuel Barroso, y la portavoz del grupo municipal del PP en Punta Umbría, Rosa Crespo, según ha informado el partido en una nota.

El vicesecretario nacional del PP ha puesto de relieve que "cada vez que hay un temporal como el que hemos sufrido recientemente en Andalucía, el mar se traga parte de las playas y hay que reconstruir ese daño", y "hay playas en toda" la comunidad autónoma, y "muy especialmente" en la provincia de Huelva, "afectadas por el último temporal", y en este contexto desde el PP piden al Gobierno "que se dejen de parches, de aplicar tiritas", y que "ponga en marcha un plan con inversiones, con actuaciones, para tratar de dar una solución definitiva al litoral andaluz".

"Y si no es totalmente definitiva, una solución que al menos sea estable y duradera", ha apostillado Bendodo, que ha advertido de que, "prácticamente a las puertas de cada verano nos encontramos con que muchísimas playas han desaparecido y se las ha tragado el mar".

El vicesecretario del PP ha remarcado que lo que desde el PP ya han puesto "por escrito" sus reclamaciones dirigidas al Gobierno, con una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz el pasado mes de febrero en la que se pedía al Gobierno cuatro medidas "esenciales".

En primer lugar, que "el Gobierno declare las franjas del litoral andaluz más afectadas por el tren de borrascas en situación de grave regresión y, por tanto, ejecute las obras por la vía de emergencia"; en segundo lugar, acelerar los aportes de arena en las playas de Huelva más dañadas para que "puedan estar óptimas en el inicio de la temporada de verano". Asimismo, la presentación de un calendario de actuaciones, para implantar soluciones definitivas.

Y, además, la aprobación de un plan de ayudas para los municipios costeros afectados, incorporando a esa valoración los datos aportados por la Junta de Andalucía y por los propios ayuntamientos, que son "los que conocen mejor que nadie la situación".

Bendodo ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no actúa y representa la España que no funciona", y ha contrapuesto esa gestión con la del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A), que "ha actuado desde el primer minuto, ha reformulado el presupuesto e inyectado 2.000 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por el último 'tren de borrascas'".

El vicesecretario del PP se ha referido, asimismo, a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda y al trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero que supuso la muerte de 46 personas. "Pilar Miranda ha demostrado que es una alcaldesa que sabe gestionar y también sabe consolar y estar cerca de su gente cuando la necesita".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado que tanto Pedro Sánchez como la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "siguen priorizando claramente a otros territorios en detrimento de Huelva, que no puede seguir siendo olvidada ni nuestras playas pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan del Gobierno central", según ha apostillado.