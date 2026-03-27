Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) obtienen sus diplomas formativos

Los 45 alumnos participantes en los Itinerarios de Cocina y Camarero de Sala de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) reciben los diplomas acreditativos conducentes a certificado profesional. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Los 45 alumnos participantes en los Itinerarios de Cocina y Camarero de Sala de la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva) han recibido los diplomas acreditativos conducentes a certificado profesional tras haber superado de manera exitosa la primera fase de formación teórica que compaginan en alternancia con la práctica profesional necesaria en ambos certificados.

Según informa la Junta en nota de prensa, el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Juan Carlos Duarte, ha sido el encargado de entregar los diplomas, junto al coordinador provincial del SAE, Ricardo Panzuela.

Así, los alumnos del primer curso de Cocina han recibido la titulación de Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios. Se trata de la capacitación básica obligatoria que recibe el alumnado que se inicia cada año en dicho itinerario formativo. Por su parte, los alumnos del segundo curso de Cocina también han recibido los títulos de Inglés Profesional para Servicios de Restauración, dentro de las acciones complementarias de especialización y perfeccionamiento que imparte la Escuela como mejora de su formación.

Con respecto a los alumnos de Sala-Restaurante, han obtenido su correspondiente diploma del certificado profesional de Operaciones Básicas de Restaurante Bar, de Nivel 1 y 290 horas lectivas, una formación que se ajusta con sus correspondientes prácticas profesionales en el aula-restaurante de la Escuela, que permanece abierto al público desde el 25 de febrero, ofreciendo servicio los miércoles y jueves, en horario de 13,30 a 16,00 horas.