El PP se compromete a una auditoría independiente del AVE Madrid-Andalucía y un plan de choque "urgente"

Archivo - El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha señalado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a realizar una "auditoría independiente" de la infraestructura que conecta Madrid con Sevilla y Málaga, así como un plan de choque con inversiones urgentes y "devolver" la gestión de la seguridad en Adif a perfiles técnicos.

A preguntas de los periodistas en Huelva sobre la propuesta de Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria impulsada por la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz, Bravo ha recordado estos compromisos "fijados" por el líder de su formación para "conocer exactamente cómo están esas infraestructuras".

Dicho análisis, ha precisado, debe ser independiente e ir acompañado de "un plan de choque con inversiones para que la gente pueda volver a subir con seguridad a un tren".

En este punto, ha señalado que un Pacto de Estado es "siempre importante" pero que el Gobierno de Sánchez "precisamente no es el más favorable a los pactos", por lo que el PP "no puede ampararse en que haya o no un Pacto de Estado". "La propuesta del PP la tienen encima de la mesa, que es 300.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras en los próximos 15 años, prometiendo algo que se pueda cumplir", ha remarcado.

Asimismo, Bravo ha puesto el acento en la estructura interna del gestor ferroviario y ha urgido a "volver a dotar el ámbito de la seguridad en Adif de independencia". "Saben que ahora mismo depende de la persona de comunicación de Adif. No puede estar la seguridad en manos de un periodista, con todos los respetos. Tiene que estar en manos de los ingenieros, que son los que realmente saben y los que nos pueden dar esa seguridad", ha aseverado.

El responsable económico del PP ha insistido en que el objetivo prioritario debe ser "recuperar la confianza" en un medio de transporte que representaba la "referencia" y la "marca España", señalando que más del 70 por ciento de los fallecidos a nivel mundial en líneas de alta velocidad corresponden a siniestros registrados en el país.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lamentado que los encuentros con los afectados lleguen "tarde" y ha advertido de que viajar en alta velocidad se ha convertido en una "ruleta rusa". "Son dos accidentes y se deberían haber reunido desde el minuto uno para atender a los familiares y a las víctimas", ha remarcado.

Miranda ha alertado de que la ciudadanía "le ha cogido miedo a montarse en el AVE" y ha exigido garantías, transparencia y dotación presupuestaria inmediata para reparar convoyes y vías. "No puede ser que esto sea una ruleta rusa, que nos montemos y no sepamos si vamos a llegar. No se puede jugar con la vida de las personas; esto no puede volver a pasar y las reuniones deberían haberse producido bastante antes de esperar a más de un centenar de muertos", ha concluido.

AVE SEVILLA-HUELVA-FARO

De otro lado, Bravo ha defendido la necesidad de dotar de un "compromiso presupuestario real" la llegada de la alta velocidad a la provincia onubense a través de la conexión Sevilla-Huelva-Faro y ha subrayado que las infraestructuras "no son un gasto, sino una inversión" estratégica que "condiciona el crecimiento económico" de los territorios.

Bravo ha dicho que esta reclamación ferroviaria trasciende los límites locales y de partido. "No es una reivindicación política, es una reivindicación de la sociedad y una reivindicación económica para seguir desarrollando algo que la propia Unión Europea nos está pidiendo", ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor la postura del Consistorio onubense al remarcar que, cuando la alcaldesa reclama este enlace, "no lo está pidiendo solamente para Huelva, lo está pidiendo para todo el territorio por el que pase el AVE".

El dirigente popular ha lamentado el perjuicio que ocasionan las incidencias en la red ferroviaria andaluza y ha destacado el precedente histórico del Madrid-Sevilla como "motor transformador" y advirtiendo de que las limitaciones en el servicio suponen "un coste brutal para la economía de los territorios".

Asimismo, ha extendido las demandas onubenses a otros ámbitos prioritarios como el tercer carril en carreteras y, de forma particular, las infraestructuras hídricas vinculadas al sector primario, citando de manera expresa el desdoble del túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea. Bravo ha incidido en que el agua multiplica el valor del campo, pasando de rendimientos de "800 euros a 6.000 por hectárea" con la transformación de secano a regadío.

En esta línea, Bravo ha destacado el compromiso anunciado por Feijóo, de movilizar "más de 300.000 millones de euros en 15 años" para un plan de infraestructuras centrado en energía, agua, transporte ferroviario, carreteras y tecnología con el fin de "dar ese salto que estos últimos ocho años no hemos vivido".

PERSPECTIVAS DE CAMPAÑA Y "CAUTELA"

Preguntado por el clima a escasos días de la cita con las urnas, el vicesecretario de Economía ha asegurado que el partido encara la recta final "con mucha ilusión" pero con la "cautela de que todavía no hay ningún voto en la urna".

"Hasta el día 29 no habrá ningún voto, con lo cual hay que trabajarlo día a día, escuchando a todo el mundo: al que nos dice que vamos bien y al que nos pide explicaciones", ha señalado, recalcando que la formación acudirá a los ciudadanos "desde las propuestas y la gestión", rehuyendo "el grito o el insulto".

Bravo ha concluido situando como meta un modelo de país con "prioridades claras" en vivienda, sanidad, fiscalidad baja y una EBAU única. "El gran objetivo tiene que ser que ustedes vean que los trenes funcionan, que los jóvenes pueden acceder a una vivienda y que el gasto público mejora la vida de la gente, no que esté utilizado para corrupción o mordidas", ha concluido.