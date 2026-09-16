El PP destaca "la rápida y eficaz" actuación de la Junta para reparar los caminos rurales dañados por borrascas

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González (derecha), junto al teniente de alcalde en Cumbres Mayores, Enrique Carrascal. - PP DE HUELVA

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la "rápida y eficaz" actuación del Gobierno andaluz para reparar los caminos rurales dañados por el tren de borrascas del pasado invierno. En este sentido, González ha subrayado la inversión de la Junta de Andalucía en la reparación de caminos rurales en la provincia de Huelva, que asciende a más de 13 millones de euros, que está beneficiando a 232 caminos ubicados en 56 municipios distintos.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en concreto, el presidente popular ha visitado junto al teniente de alcalde en Cumbres Mayores, Enrique Carrascal, las actuaciones que se han centrado en el Camino de Higuera y el Camino de Pilancrón del municipio serrano con una inversión que supera los 331,000 euros.

"Una de las grandes apuestas que tiene el Gobierno de Juanma Moreno es la agricultura y la ganadería, y en general el mundo rural, de ahí que en Cumbres Mayores la Junta haya actuado de manera ágil y eficiente para garantizar el buen estado de los caminos".

González ha subrayado que en la comarca serrana la mayoría de los municipios son "eminentemente ganaderos, el sector primario es el principal sostén económico", de ahí que es "importantísimo que los caminos rurales estén en perfectas condiciones para que los propietarios puedan llegar a sus explotaciones agroganaderas y se pueda facilitar la distribución de las mercancías a los mercados".

"La agricultura y la ganadería representan una prioridad para el Gobierno andaluz por el gran peso que tienen en nuestra tierra, por ello la realidad no es otra que la apuesta decidida por parte de Juanma Moreno, con una inversión de más de 13 millones en la provincia, para dar respuesta a las necesidades de los profesionales del sector agrario andaluz que se han visto afectados por las intensas lluvias del pasado invierno", ha finalizado.