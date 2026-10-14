El PP exige al Gobierno "más medios" para las Fuerzas de Seguridad frente al narcotráfico en Huelva

Archivo - El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha exigido este miércoles al Gobierno central "más medios materiales y humanos" para la Guardia Civil y la Policía Nacional para hacer frente a un narcotráfico "cada vez más organizado", tras "las operaciones antidroga de las últimas semanas en la provincia".

El presidente de los populares onubenses ha lamentado que en "los últimos años haya aumentado el número de casos relacionados con el narcotráfico ante la inacción del Gobierno de Sánchez en el golfo de Cádiz" que se ha convertido, a su juicio, "en puerta de entrada", lo que exige "un esfuerzo especial del Estado que no se ha producido en ocho años".

En un comunicado, González ha recordado que los diputados nacionales del PP por Huelva "llevan años reclamando en el Congreso medidas concretas que el Gobierno sigue sin atender". Entre ellas ha mencionado "la creación de una Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, el reconocimiento de la profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional, más medios y efectivos en las zonas más castigadas y la recuperación de la unidad OCON-SUR, desmantelada por el ministro Marlaska".

"Huelva ha tenido muchas necesidades estos años que no han tenido respuesta, ocho años de peticiones sin ser atendidas, siendo la lucha contra el narcotráfico una de ellas. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están jugando la vida en la ría, en la costa y en la frontera con medios que no están a la altura. Esa ha sido la gestión de Sánchez, ocho años de agravios a Andalucía y a Huelva", ha remarcado.

Así, ha señalado que Huelva "necesita otra forma de gobernar España". "Necesitamos que nos escuchen y atiendan las reivindicaciones de los onubenses. El 29 de noviembre tiene que cambiar. Mientras tanto, desde el Partido Popular vamos a estar siempre al lado de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha concluido.